Даже после войны: стало известно о громком решении, которое унизит Путина.

Россия не сможет участвовать в Олимпийских играх в Милане и Кортине даже после завершения войны в Украине. Такое заявление сделала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете Corriere della Ser, сообщает Reuters.

По словам Ковентри, решение по участию российских спортсменов в соревнованиях остается неизменным, и никакие обстоятельства пока не меняют позицию МОК. Это значит, что атлеты из РФ смогут соперничать только под нейтральным статусом, то есть без права представлять свою страну и национальные символы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МОК принял запрет для России и Белоруссии участвовать в Зимних Олимпийских играх от имени своих государств. Таким образом, организация пыталась отделить спорт от военных действий и поддержать международную позицию по агрессии.

В то же время, исполнительный комитет МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на юношеские соревнования, но уже без национального флага и гимна. Таким образом, атлеты могут выступать, но только как нейтральные участники, что подтверждает, что политические обстоятельства влияют на международные спортивные состязания.

Кроме того, ранее появлялась информация о заявлении главы Высшего Совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, утверждавшего, что президент Международной федерации гандбола Хасан Мустафа якобы согласился с Ковентри о возвращении российских сборных на международные турниры. Однако МОК отказался комментировать эти заявления, подчеркивая, что официальное решение по участию российских спортсменов остается неизменным.

