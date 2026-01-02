Навіть після війни: стало відомо про гучне рішення, яке принизить Путіна

Росія не зможе брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні навіть після завершення війни в Україні. Таку заяву зробила президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Ser, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За словами Ковентрі, рішення щодо участі російських спортсменів у змаганнях залишається незмінним, і жодні обставини поки не змінюють позицію МОК. Це означає, що атлети з РФ зможуть змагатися лише під нейтральним статусом, тобто без права представляти свою країну та національні символи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОК ухвалив заборону для Росії та Білорусі брати участь у Зимових Олімпійських іграх від імені своїх держав. У такий спосіб організація намагалася відокремити спорт від військових дій та підтримати міжнародну позицію щодо агресії.

Водночас виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати російських та білоруських спортсменів на юнацькі змагання, але вже без національного прапора та гімну. Таким чином, атлети можуть виступати, але лише як нейтральні учасники, що підтверджує, що політичні обставини впливають на міжнародні спортивні змагання.

Крім того, раніше з’являлася інформація про заяву голови Вищої Ради Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьова, який стверджував, що президент Міжнародної федерації гандболу Хасан Мустафа нібито погодився з Ковентрі щодо повернення російських збірних на міжнародні турніри. Проте МОК відмовився коментувати ці заяви, підкреслюючи, що офіційне рішення щодо участі російських спортсменів залишається незмінним.

