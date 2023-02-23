Дефицит боеприпасов ослабил не только «пушечное мясо», но и военное руководство РФ

Из-за проблем у рашистов со снабжением боеприпасов на фронт главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин устроил публичный скандал, пишут "Коменатри" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.



Нехватка боеприпасов в армии РФ

"Повар Путина", как он сам себя называет, продемонстрировал на фото гору мертвых тел наемников и обвинил в их смертях министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

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При реализации тактики "огненного вала" в 2022 году российские войска исчерпали запасы боекомплектов, но так и не добились кардинальных успехов. Дефицит боеприпасов заставляет российских командиров прибегать к тактике суицидальных атак на укрепленные позиции, что ведет к колоссальным потерям личного состава.

Нехватка не только боеприпасов, а также военной техники или подкрепления обострили внутренние противоречия в российских подразделениях, которые свидетельствуют о слабости страны-оккупантки и способствуют их дальнейшему ослаблению.

А публичный скандал в очередной раз "вынес на поверхность" то, что пытаются всячески скрыть в армии РФ и кремлевском руководстве – нормы обеспечения боекомплектов наемников был выше, чем у регулярных частей. Итак, русский государственный военный организм – деградирован.

Как говорилось на портале "Комментарии", создатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал поразительное фото потерь ПИК в боях под Бахмутом. Его опубликовали приближенные к "повара Путина" пропагандисты. Труппы вагнеровцев, очевидно, сложены в медпункте перед отправкой в РФ, рассказывает известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Читайте на портале "Комментарии" — в армию Пригожина вербовали зэков и из Украины.