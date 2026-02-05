Дефицит бюджета РФ может утроиться: в чем причина

Дефицит госбюджета России до конца 2026 года может почти втрое превысить официальный прогноз из-за сокращения закупок нефти Индией, увеличения скидок на сырье и роста расходов на войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на внутренние расчеты экономистов связанного с правительством РФ аналитического центра.

Согласно прогнозам, доходы Москвы от продажи энергоресурсов в 2026 году могут оказаться на 18% ниже запланированных показателей. Это приведет к росту дефицита до 3,5-4,4% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как правительство рассчитывало на показатель в 1,6%.

Ожидается, что общие доходы бюджета сократятся на 6% до 37,9 триллиона рублей. В то же время расходы могут превысить запланированные показатели на 4,1–8,4%.

Основными факторами давления на российскую экономику называют санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы. Дополнительным ударом стало укрепление рубля в прошлом году, поскольку нефтяные налоги рассчитываются в долларах, но выплачиваются в российской валюте.

Сейчас правительство страны-агрессора имеет 4,1 триллиона рублей фискальных резервов. Однако аналитики "Альфа-Инвестиции" и банка ВТБ предупреждают, что при текущих темпах падения доходов эти запасы могут быть исчерпаны в течение года.

Собеседник "Reuters", близкий к российскому правительству, подчеркнул, что планы Кремля по сокращению военных расходов являются "нереалистичными".

