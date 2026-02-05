logo_ukra

Дефіцит бюджету РФ може потроїтися: у чому причина

Reuters пише про те, що обвал нафтових доходів може створити російському уряду великі проблеми всередині країни

5 лютого 2026, 09:30
Дефіцит держбюджету Росії до кінця 2026 року може майже втричі перевищити офіційний прогноз через скорочення закупівель нафти Індією, збільшення знижок на сировину та зростання витрат на війну. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters, з посиланням на внутрішні розрахунки економістів пов'язаного з урядом РФ аналітичного центру.

Дефіцит бюджету РФ може потроїтися: у чому причина

Дефіцит бюджету РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з прогнозами, доходи Москви від продажу енергоресурсів у 2026 році можуть виявитися на 18% нижче запланованих показників. Це призведе до зростання дефіциту до 3,5-4,4% валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як уряд розраховував на показник 1,6%.

Очікується, що загальні доходи бюджету скоротяться на 6% до 37,9 трильйона рублів. Водночас, витрати можуть перевищити заплановані показники на 4,1–8,4%.

Основними чинниками тиску на російську економіку називають санкції, високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили. Додатковим ударом стало зміцнення рубля минулого року, оскільки нафтові податки розраховуються у доларах, але виплачуються у російській валюті.

Наразі уряд країни-агресора має 4,1 трильйона рублів фіскальних резервів. Проте аналітики "Альфа-Інвестиції" та банку ВТБ попереджають, що за поточних темпів падіння доходів ці запаси можуть бути вичерпані протягом року.

Співрозмовник "Reuters", близький до російського уряду, наголосив, що плани Кремля щодо скорочення військових витрат є "нереалістичними".

Читайте також на порталі "Коментарі" — вище керівництво Росії публічно підтвердило відданість максималістським цілям війни проти України та фактично відкинуло можливість мирного врегулювання без виконання вимог Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/russias-budget-deficit-may-almost-triple-this-year-oil-revenues-decline-2026-02-04/
