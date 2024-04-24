Делает ли Путин пластические операции: специалист по пластике проанализировал лицо диктатора

В сеть попадают десятки фото и видеоматериалов с Владимиром Путиным, на которых российский диктатор имеет разный вид, несмотря на короткие промежутки времени. Это породило слухи о возможных двойниках Путина, а также о пластических операциях президента РФ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Слухи о пластических операциях Путина активно распространяются с 2011 года. Преимущественно они касаются того, что его когда-то худощавое и тонкое лицо выглядит теперь округлым и полным – с незначительными признаками старения.

Ведущий британский косметический хирург Жерар Ламбе проанализировал лицо 71-летнего Путина и заявил, что у российского диктатора были пластические операции и он регулярно делает инъекции ботокса.

"Внешний вид Путина за эти годы претерпел резкие изменения. Наибольшие изменения, которые я вижу, касаются его формы лица, вероятно, из-за наполнения щек. С этим часто ошибаются, и мне приходится исправлять это в своей клинике регулярно", — сказал Жерар Ламбе.

Специалист по пластическим операциям также добавляет, что Владимиру Путину делали липофиллинг — процедура, которая заключается в инъекции или пересадке жира для заполнения впадины в щеках и висках.





Путин в разные годы. Фото из открытых источников

Британский историк, профессор Энтони Глисс указывает, что Владимир Путин сегодня "выглядит младше и здоровее, чем в 1989 году, когда упала Берлинская стена".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии предоставили доказательства существования двойников у Путина, проанализировав лицо российского диктатора, а британские эксперты указали на подобные результаты, когда исследовали голос президента РФ.

Также "Комментарии" писал о том, что у Путина заметили большую опухоль на щеках.