«День Победы превратили в День Страха»: нардеп Бужанский о новой реальности для россиян

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал царящую в Российской Федерации атмосферу накануне очередной годовщины 9 мая. По его убеждению, главным результатом развязанной против Украины войны стало то, что традиционный праздник страны-агрессора окончательно трансформировался в день тотальной тревоги и неуверенности.

Нардеп отметил, что российское общество оказалось в ситуации, когда страх сопутствует любому сценарию развития событий: как в случае реальных атак на столицу РФ, так и в ожидании их вероятного начала. По словам Бужанского, это беспрецедентный случай в истории России, созданный руками ее руководства.

"Россияне завтра будут бояться. Будут бояться, если удары будут наноситься по Москве, будут бояться, если не будут — а вдруг начнутся. Боялись 9 мая, такого с ними не только давно не случалось, не случалось раньше никогда", — подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что независимо от дальнейшего хода событий это состояние коллективного беспокойства останется в памяти как один из ключевых итогов текущей войны.

"Собственно, вот итог этой войны, который мы запомним, что бы там ни произошло дальше. Превратили День Победы в День Страха, причем собственного своими руками", — резюмировал Бужанский.

