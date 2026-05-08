logo

BTC/USD

79806

ETH/USD

2289.41

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «День Победы превратили в День Страха»: нардеп Бужанский о новой реальности для россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

«День Победы превратили в День Страха»: нардеп Бужанский о новой реальности для россиян

«Такого с ними не бывало никогда»: Бужанский подвел итог российской агрессии накануне парада в РФ

8 мая 2026, 18:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал царящую в Российской Федерации атмосферу накануне очередной годовщины 9 мая. По его убеждению, главным результатом развязанной против Украины войны стало то, что традиционный праздник страны-агрессора окончательно трансформировался в день тотальной тревоги и неуверенности.

«День Победы превратили в День Страха»: нардеп Бужанский о новой реальности для россиян

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что российское общество оказалось в ситуации, когда страх сопутствует любому сценарию развития событий: как в случае реальных атак на столицу РФ, так и в ожидании их вероятного начала. По словам Бужанского, это беспрецедентный случай в истории России, созданный руками ее руководства.

"Россияне завтра будут бояться. Будут бояться, если удары будут наноситься по Москве, будут бояться, если не будут — а вдруг начнутся. Боялись 9 мая, такого с ними не только давно не случалось, не случалось раньше никогда", — подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что независимо от дальнейшего хода событий это состояние коллективного беспокойства останется в памяти как один из ключевых итогов текущей войны.

"Собственно, вот итог этой войны, который мы запомним, что бы там ни произошло дальше. Превратили День Победы в День Страха, причем собственного своими руками", — резюмировал Бужанский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр", прокомментировал предположение о возможных атаках на Москву во время торжеств 9 мая. В интервью изданию The Guardian он отметил, что хотя удар по российской столице имел бы громкий мировой резонанс, с военной точки зрения существуют более рациональные цели.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости