«День Перемоги перетворили на День Страху»: нардеп Бужанський про нову реальність для росіян

Народний депутат Максим Бужанський прокоментував атмосферу, що панує в Російській Федерації напередодні чергової річниці 9 травня. На його переконання, головним результатом розв'язаної проти України війни стало те, що традиційне свято країни-агресора остаточно трансформувалося у день тотальної тривоги та невпевненості.

Нардеп зауважив, що російське суспільство опинилося в ситуації, коли страх супроводжує будь-який сценарій розвитку подій: як у разі реальних атак на столицю РФ, так і в очікуванні їхнього імовірного початку. За словами Бужанського, це безпрецедентний випадок в історії Росії, створений руками її ж керівництва.

"Росіяни завтра боятимуться. Боятимуться, якщо удари будуть завдаватися по Москві, боятимуться, якщо не будуть — а раптом почнуться. Боялися 9 травня, такого з ними не те що давно не траплялося, не траплялося раніше ніколи", — наголосив політик.

Він підкреслив, що незалежно від подальшого перебігу подій, цей стан колективного занепокоєння залишиться в пам'яті як один із ключових підсумків поточної війни.

"Власне, ось підсумок цієї війни, який ми запам'ятаємо, що б там не сталося далі. Перетворили День Перемоги на День Страху, причому власного, своїми руками", — резюмував Бужанський.

