«День Перемоги перетворили на День Страху»: нардеп Бужанський про нову реальність для росіян

Недилько Ксения
Народний депутат Максим Бужанський прокоментував атмосферу, що панує в Російській Федерації напередодні чергової річниці 9 травня. На його переконання, головним результатом розв'язаної проти України війни стало те, що традиційне свято країни-агресора остаточно трансформувалося у день тотальної тривоги та невпевненості.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Нардеп зауважив, що російське суспільство опинилося в ситуації, коли страх супроводжує будь-який сценарій розвитку подій: як у разі реальних атак на столицю РФ, так і в очікуванні їхнього імовірного початку. За словами Бужанського, це безпрецедентний випадок в історії Росії, створений руками її ж керівництва.
Він підкреслив, що незалежно від подальшого перебігу подій, цей стан колективного занепокоєння залишиться в пам'яті як один із ключових підсумків поточної війни.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт
Бровді, відомий за позивним "Мадяр", прокоментував припущення щодо
можливих атак на Москву під час урочистостей 9 травня. В інтерв'ю виданню The
Guardian він зазначив, що хоча удар по російській столиці мав би гучний
світовий резонанс, з військової точки зору існують значно раціональніші цілі.