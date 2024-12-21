День в РФ не задался: где пришлось закрывать аэропорты из-за угрозы дронов

Как передает портал "Комментарии", в России ограничили работу нескольких аэропортов утром 21 декабря. Россияне заявили об угрозе дронов.

Дроны. Фото: из открытых источников

Так, утром Росавиация заявила, что ввела временные ограничения ввели на работу аэропорта "Казань" в Татарстане.

Также власти российской Удмуртии сообщили, что закрыли аэропорт в городе Ижевск. Там ввели план "Ковер". Его объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Позже российские СМИ также заявили, что международный аэропорт "Гагарин" в Саратове ограничил работу.

Отметим, что утром в сети появились видео попадания дрона в элитный жилой комплекс в Казани. Беспилотник врезался в многоэтажный дом.

При этом в сети пишут, что причиной "прилета" была работа российской РЭБ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковало множество беспилотников. Позже российский чиновник сообщил о том, что российские военные насчитали 7 беспилотников, которые якобы были сбиты. Вот только в соцсети начали появляться сообщения о пожаре на НПЗ.

Ранее "Комментарии" писали – сразу в нескольких областях России раздавались взрывы этой ночью. В Ростовской области РФ было две волны атаки БПЛА. Взрывы звучали на Таганроге и Ростове.



