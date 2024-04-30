Деньги на войну будут: Россия придумала, как обойти санкции США

Российская государственная нефтяная танкерная компания "Совкомфлот" переименовала некоторые из своих судов в честь городов страны после санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Теневой флот России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, "Совкомфлот" попал под санкции в феврале в рамках мер США по случаю второй годовщины вторжения России в Украину. Четырнадцать его танкеров также были добавлены в список поименованных судов Министерства финансов США, в результате чего общее количество таких танкеров достигло 21.

Помимо создания теневого флота судов для перевозки нефти, находясь под западными санкциями, Россия в значительной степени полагалась на гигантский танкерный флот "Совкомфлота" для обеспечения поставок нефти. По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

В материале говорится, сейчас танкеры также сменили свои флаги с Габона на российские, что даст Москве большую уверенность в том, как она может их использовать. Переименование сделает связь судов с Россией более явной.

По данным Bloomberg, на данный момент как минимум четыре танкера Габона сменили название и перешли под российский флаг.

Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных, хотя их по-прежнему можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

Читайте также на портале "Комментарии" — США решили сделать исключения в санкциях для РФ: о чем идет речь.



