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Депутат Госдумы призвал уничтожить Киев (ВИДЕО)

Андрей Гурулев считает, что в вопросе уничтожения украинских городов не нужно "морочиться"

сегодня, 19:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Скандальный депутат российской Госдумы сделал безумное заявление. Пропагандист заявил, что российской армии нужно иначе действовать в Украине. По его мнению, оккупанты должны полностью уничтожать украинские города. Как пример, он назвал столицу Украины – Киев. Такую преступную идею он предложил в прямом эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева.

Депутат Госдумы призвал уничтожить Киев (ВИДЕО)

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев (скриншот с видео)

"Если мы берем цель, например, один город, область или еще что-то. Ее так нужно вычистить, чтобы там просто ничего не оставалось. Если мы говорим, что это Киев – мать городов русских. Да, это мать городов русских, но если надо" чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг, сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и все воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся, не пойму никак?" — сказал сумасшедший Гурулев.


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Кроме того, он посоветовал руководству российской армии, как надо воевать. В частности, призвал командование бросать поочередно все силы на необходимые направления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший нардеп-изменник предложил "шандарахнуть" ядеркой по детям и женщинам в Украине. Бывший украинский нардеп и кандидат в президенты Олег Царев заявил, что если Россия проиграет, то "придется шандарахнуть ядерным оружием по женщинам и детям" в Украине. Об этом Царев заявил во время одного из пропагандистских стримов, сообщает украинский журналист Денис Казанский. Известно, что Олег Царев – бывший регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Царев во время Революции Достоинства угрожал "зачистить Майдан через час". В 2014 году ярый сторонник России сбежал из Украины и вскоре переехал в аннексированный Крым.

 
 



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Обсуждения

ККК

сегодня, 19:54

На заявления военных надо делать скидку и не забывать, что у них одна извилина и то от фуражки!)))


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