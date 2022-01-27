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Депутаты Госдумы предложили поставлять оружие "ЛДНР": что ответили в Кремле

Песков считает о том, что инициатива с поставкой оружия на территории псевдореспублик, новая

сегодня, 15:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Секретарь генерального совета политической партии "Единой России" Андрей Турчак высказался за то, что Россия должна поставлять оружие для псевдореспублика "ЛДНР". Об этом сообщает Дождь.

Депутаты Госдумы предложили поставлять оружие "ЛДНР": что ответили в Кремле

Песков заявил, что Украина может напасть на территории самопровозглашенных республик, фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что "в этих условиях Россия должна предоставить Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений", поскольку "Киевский режим" готовится к военной агрессии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления политиков и заявил, что это "нечто новое" и раньше Россия не поставляла вооружение жителям этих территорий. Также он добавил, что президент подобных инициатив пока не рассматривает. Представитель главы государства ранее говорил, что наступление украинских войск на территории ОРДЛО возможно.

24 января он заявлял, что "украинские власти концентрируют огромное количество сил на границе с самопровозглашенными республиками на линии столкновения", а это вроде бы "говорит о подготовке к наступательным действиям". Поэтому, по мнению российского политика, есть угроза, что украинская власть начнет военные действия.

Мы сообщали, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин фактически прямым тестом заявил, что Россия намерена всеми возможными методами обеспечить безопасность всех жителей Донбасса, имеющих российские паспорта. Так, спикер российской Госдумы попытался оправдать возможное признание так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР", инициатором чего на этой неделе выступили депутаты КПРФ.

Как сообщал портал "Комментарии", в России сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами и определились с координаторами групп. Стало известно, кто вошел в группу по связям с Украиной.


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Источник: https://tvrain.ru/news/eto_chto_to_novoe_v_kremle_otvetili_na_predlozhenija_postavit_vooruzhenie_v_dnr_i_lnr-546630/
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