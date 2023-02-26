Десять санкционных пакетов для России: На что направлены ограничения

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Моесеенко Валентина
Один санкционный пакет Запада не нанесет существенного вреда России, но в совокупности они крайне разрушают экономику. Об этом в Телеэфире рассказал кандидат экономических наук Иван Ус.
Мировое сообщество уже в десятый раз ввело ограничения для российской экономики
Он напомнил, что первый пакет западных санкций против РФ был введен 22 февраля 2022 года из-за признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Следующий пакет ограничений введен уже на второй день полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля прошлого года.
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Вместо запланированного профицита бюджета, с 2022 года Российская Федерация вышла с дефицитом, потратив на войну в Украине 5,5% своего ВВП. И это при попытках залатать дыры в государственной казне благодаря дополнительным налогам для бизнеса и заимствованиям из Фонда национального благосостояния. О точной сумме, сколько Россия потеряла за счет ограничений, говорить сложно, утверждают экономисты. Если судить об отдельных санкциях, то, по подсчетам хельсинкского Центра исследований в области энергетики, с введением эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, Россия теряет около 300 млн долл. в день. Также более 133 млрд долл. российских активов заморожено по всему миру.
Как писали "Комментарии" ранее, Зеленский заверил, что санкции против России будут вводиться и в дальнейшем. Следующим шагом Президент Украины считает необходимость повлиять на российскую атомную промышленность и ввести санкции против компании "Росатом".
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