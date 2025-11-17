Десятки заготовочных грузовиков прибыли на авиабазу "Энгельс-2": что там происходит (ФОТО)

Российские военные разместили на стратегической авиабазе "Энгельс-2" более 130 грузовиков неизвестного назначения. Спутниковые снимки, на которые ссылается Telegram-канал Стратегическая авиация РФ, зафиксировали значительное количество техники на территории аэродрома.

Авиабаза Энгельс-2 (фото из открытых источников)

Согласно обнародованным данным, на стоянке для самолетов сосредоточено 137 грузовиков. Наряду с техникой также виден транспортный самолет Ан-12.

Хотя точная цель пребывания этих автомобилей не разглашается, портал Милитарный предполагает, что грузовики могут быть вовлечены в доставку вооружения для стратегических бомбардировщиков, дислоцированных на "Энгельс-2".

Эта авиабаза является одним из ключевых объектов стратегической авиации РФ. На нем размещаются и обслуживаются Ту-95МС и Ту-160.

С октября 2025 г. на территории аэродрома активно продолжаются работы по расширению инфраструктуры. В северной части производят заливку бетона, а в южной зоне такие работы завершили еще 30 сентября. После этого там проложили новую бетонную полосу вдоль дополнительной рулижной дорожки.

Во время последних земляных работ на территории аэродрома была замечена разметка для будущих 12 паркомест. По разным оценкам эти места готовят для увеличения количества стоянок под стратегические ракетоносцы и другие самолеты боевой авиации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ уже готова к новому массированному обстрелу. Российские войска готовятся к новой масштабной ракетной атаке по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, подготовительные мероприятия почти завершены.

Несколько дней назад российская сторона совершила перемещение стратегической авиации с Дальнего Востока. В частности, три Ту-95МС были переброшены на аэродромы Энгельс и Оленья. В ночь на 17 ноября три самолета Ту-160, снаряженные крылатыми ракетами, совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Таким образом, по меньшей мере, шесть самолетов готовы к участию в обстреле. Кроме того, были подготовлены три носителя крылатых ракет "Калибр". Ожидается, что во время атаки также будут задействованы восемь самолетов "МиГ-31К", которые уже снарядили ракетами "Кинжал".