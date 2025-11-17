logo_ukra

Десятки загаткових вантажівок прибули на авіабазу "Енгельс-2": що там відбувається (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Десятки загаткових вантажівок прибули на авіабазу "Енгельс-2": що там відбувається (ФОТО)

Супутникові знімки зафіксували вантажівки поруч із транспортним літаком Ан-12.

17 листопада 2025, 21:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські військові розмістили на стратегічній авіабазі "Енгельс-2" понад 130 вантажівок невідомого призначення. Супутникові знімки, на які посилається Telegram-канал "Стратегічна авіація РФ", зафіксували значну кількість техніки на території аеродрому.

Десятки загаткових вантажівок прибули на авіабазу "Енгельс-2": що там відбувається (ФОТО)

Авіабаза Енгельс-2 (фото з відкритих джерел)

Згідно з оприлюдненими даними, на стоянці для літаків зосереджено 137 вантажівок. Поряд із технікою також видно транспортний літак Ан-12.

Хоча точна мета перебування цих автомобілів не розголошується, портал Мілітарний припускає, що вантажівки можуть бути залучені до доставлення озброєння для стратегічних бомбардувальників, дислокованих на "Енгельс-2".

Десятки загаткових вантажівок прибули на авіабазу ”Енгельс-2”: що там відбувається (ФОТО) - фото 2

Ця авіабаза є одним із ключових об’єктів стратегічної авіації РФ. На ній розміщуються та обслуговуються Ту-95МС і Ту-160.

Із жовтня 2025 року на території аеродрому активно тривають роботи з розширення інфраструктури. У північній частині здійснюють заливання бетону, а в південній зоні такі роботи завершили ще 30 вересня. Після цього там проклали нову бетонну смугу вздовж додаткової руліжної доріжки.

Під час останніх земляних робіт на території аеродрому помітили розмітку для майбутніх 12 паркомісць. За різними оцінками, ці місця готують для збільшення кількості стоянок під стратегічні ракетоносці та інші літаки бойової авіації.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що РФ вже готова до нового масованого обстрілу.  Російські війська готуються до нової масштабної ракетної атаки по території України. За даними моніторингових каналів, підготовчі заходи майже завершені.

 Декілька днів тому російська сторона здійснила переміщення стратегічної авіації з Далекого Сходу. Зокрема, три Ту-95МС були перекинуті на аеродроми "Енгельс" та "Оленья". У ніч на 17 листопада три літаки Ту-160, споряджені крилатими ракетами, здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Таким чином, щонайменше шість літаків готові до участі в обстрілі. Крім того, були підготовлені три носії крилатих ракет "Калібр". Очікується, що під час атаки також будуть задіяні вісім літаків "МіГ-31К", які вже спорядили ракетами "Кинджал".
 



Джерело: https://t.me/StrategicaviationT/21072
