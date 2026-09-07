«Дети пол-лета провели в гардеробной»: Симоньян пожаловалась на реалии войны в Сочи

Российские пропагандисты продолжают искать все более абсурдные аргументы для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева заявила, что война была "неизбежной", поскольку Россию якобы хотели превратить в колонию, а самих россиян — поработить.

Маргарита Симоньян

При этом она признала, что среди граждан РФ растет недовольство и страх из-за регулярных обстрелов и атак беспилотников. По ее словам, люди, особенно женщины, все чаще спрашивают, можно ли вообще не начинать эту войну.

"Сейчас люди задают вопрос, ну когда страшно, когда тяжело... — пожаловалась пропагандистка. – Мои дети пол-лета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои. Понятно, что происходит сейчас по всей стране. Разумеется, тяжело".

Однако вместо признания ошибок Кремля Симоньян сразу же перешла к привычным манипуляциям. Она начала уверять российских зрителей, что обойтись без нападения на Украину якобы было "невозможно", иначе РФ ждала бы судьба библейских евреев в египетском плену.

"Если бы мы встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути к превращению нас в колонию", — оправдывала агрессию Симоньян, добавив: "С этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте".

Далее руководительница RT прибегла к псевдоисторическим и религиозным размышлениям о том, что древние египтяне, издевавшиеся над евреями, просто исчезли как нация, а на их месте теперь живут арабы. Эта библейская притча она цинично попыталась проектировать на современную войну, намекая, что Россия якобы "борется за свое выживание".

"И вот ирония, что евреи живут и преуспевают, а египтян больше нет, — резюмировала пропагандистка. – Вот так оно и бывает. Когда ты встаешь и сопротивляешься, еще неизвестно, кто выживет, а кто не выживет. Это ответ на первый вопрос, можно ли было".

После этого она принялась отвечать на следующий главный вопрос, волнующий российское общество: "Что же теперь делать?".

"Что делать на поле боя? Мне кажется, очень хорошо знают те, кто занимается этим полем боя, — заявила Симоньян, попытавшись продемонстрировать уверенность. – Потому что на поле боя, слава тебе Господи, все хорошо. Каждый день мы продвигаемся, мы это видим. Шила в мешке не утаишь... Наши военкоры докладывают, что продвижение идет".

Завершая свое выступление, руководитель RT попыталась снять напряжение вокруг слухов об очередном принудительном собрании в армию. Она подчеркнула, что кремлевское руководство сейчас справляется имеющимися силами и не планирует объявлять новую волну призыва.

"Я счастлива, что на этой неделе уже президент сказал, что мобилизация нам не нужна, — резюмировала пропагандистка, ссылаясь на заявления диктатора. — Потому что продвижение на фронте, безо всякой мобилизации, потихоньку идет".

Таким образом, российская пропаганда пытается одновременно успокоить собственное население, которое начинает ощущать последствия войны в своих тыловых городах, и нивелировать страх перед будущей мобилизацией, выдавая желаемое за действительное.

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