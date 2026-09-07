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Недилько Ксения
Российские пропагандисты продолжают искать все более абсурдные аргументы для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз главная редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева заявила, что война была "неизбежной", поскольку Россию якобы хотели превратить в колонию, а самих россиян — поработить.
Маргарита Симоньян
При этом она признала, что среди граждан РФ растет недовольство и страх из-за регулярных обстрелов и атак беспилотников. По ее словам, люди, особенно женщины, все чаще спрашивают, можно ли вообще не начинать эту войну.
Однако вместо признания ошибок Кремля Симоньян сразу же перешла к привычным манипуляциям. Она начала уверять российских зрителей, что обойтись без нападения на Украину якобы было "невозможно", иначе РФ ждала бы судьба библейских евреев в египетском плену.
Далее руководительница RT прибегла к псевдоисторическим и религиозным размышлениям о том, что древние египтяне, издевавшиеся над евреями, просто исчезли как нация, а на их месте теперь живут арабы. Эта библейская притча она цинично попыталась проектировать на современную войну, намекая, что Россия якобы "борется за свое выживание".
После этого она принялась отвечать на следующий главный вопрос, волнующий российское общество: "Что же теперь делать?".
Завершая свое выступление, руководитель RT попыталась снять напряжение вокруг слухов об очередном принудительном собрании в армию. Она подчеркнула, что кремлевское руководство сейчас справляется имеющимися силами и не планирует объявлять новую волну призыва.
Таким образом, российская пропаганда пытается одновременно успокоить собственное население, которое начинает ощущать последствия войны в своих тыловых городах, и нивелировать страх перед будущей мобилизацией, выдавая желаемое за действительное.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Святогорск на севере Донецкой области остается под надежным и полным контролем Сил обороны Украины. Об этом прямо с центральной площади города заявил руководитель 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий.