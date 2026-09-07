«Діти пів літа провели в гардеробній»: Симоньян поскаржилася на реалії війни в Сочі

Російські пропагандисти продовжують шукати дедалі абсурдніші аргументи для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Цього разу головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян в ефірі програми Володимира Соловйова заявила, що війна була "неминучою", оскільки Росію нібито хотіли перетворити на колонію, а самих росіян — поневолити.

Маргарита Симоньян

При цьому вона визнала, що серед громадян РФ зростає невдоволення та страх через регулярні обстріли та атаки безпілотників. За її словами, люди, особливо жінки, дедалі частіше запитують, чи можна було взагалі не починати цю війну.

"Зараз люди ставлять питання, ну коли страшно, коли важко... — побідкалася пропагандистка. — Мої діти пів літа провели в гардеробній у Сочі, і не тільки мої. Зрозуміло, що відбувається зараз по всій країні. Зрозуміло, важко".

Проте замість визнання помилок Кремля, Симоньян одразу ж перейшла до звичних маніпуляцій. Вона почала запевняти російських глядачів, що обійтися без нападу на Україну нібито було "неможливо", бо інакше на РФ чекала б доля біблійних євреїв у єгипетському полоні.

"Якби ми не встали, ми були б у якийсь момент уже на незворотному шляху до перетворення нас на колонію", — виправдовувала агресію Симоньян, додавши: "З цими відрубаними ручками, як у конголезьких хлопчиків, із цими трудовими повинностями, як у євреїв у Єгипті".

Далі керівниця RT вдалася до псевдоісторичних та релігійних роздумів про те, що давні єгиптяни, які знущалися з євреїв, просто зникли як нація, а на їхньому місці тепер живуть араби. Цю біблійну притчу вона цинічно спробувала проектувати на сучасну війну, натякаючи, що Росія нібито "бореться за своє виживання".

"І ось іронія, що євреї живуть і процвітають, а єгиптян більше немає, — резюмувала пропагандистка. — Ось так воно і буває. Коли ти встаєш і чиниш опір, ще невідомо, хто виживе, а хто не виживе. Це відповідь на перше запитання, чи можна було б".

Після цього вона взялася відповідати на наступне головне питання, яке хвилює російське суспільство: "Що ж тепер робити?".

"Що робити на полі бою? Мені здається, дуже добре знають ті, хто займаються цим полем бою, — заявила Симоньян, спробувавши продемонструвати впевненість. — Тому що на полі бою, слава тобі Господи, все добре. Кожен день ми просуваємося, ми ж це бачимо. Шила в мішку не утаїш... Наші військкори доповідають, що просування йде".

Завершуючи свій виступ, керівниця RT спробувала зняти напругу навколо чуток про чергові примусові збори до армії. Вона підкреслила, що кремлівське керівництво наразі справляється наявними силами і не планує оголошувати нову хвилю призову.

"Я щаслива, що на цьому тижні вже президент сказав, що мобілізація нам не потрібна, — резюмувала пропагандистка, посилаючись на заяви диктатора. — Тому що просування на фронті, без усякої мобілізації, потихоньку йде".

У такий спосіб російська пропаганда намагається одночасно заспокоїти власне населення, яке починає відчувати наслідки війни у своїх тилових містах, та нівелювати страх перед майбутньою мобілізацією, видаючи бажане за дійсне.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Святогірськ, що на півночі Донецької області, залишається під надійним і повним контролем Сил оборони України. Про це безпосередньо з центральної площі міста заявив керівник 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький.