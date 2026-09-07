«Діти пів літа провели в гардеробній»: Симоньян поскаржилася на реалії війни в Сочі

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Недилько Ксения
Російські пропагандисти продовжують шукати дедалі абсурдніші аргументи для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Цього разу головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян в ефірі програми Володимира Соловйова заявила, що війна була "неминучою", оскільки Росію нібито хотіли перетворити на колонію, а самих росіян — поневолити.
Маргарита Симоньян
При цьому вона визнала, що серед громадян РФ зростає невдоволення та страх через регулярні обстріли та атаки безпілотників. За її словами, люди, особливо жінки, дедалі частіше запитують, чи можна було взагалі не починати цю війну.
Проте замість визнання помилок Кремля, Симоньян одразу ж перейшла до звичних маніпуляцій. Вона почала запевняти російських глядачів, що обійтися без нападу на Україну нібито було "неможливо", бо інакше на РФ чекала б доля біблійних євреїв у єгипетському полоні.
Далі керівниця RT вдалася до псевдоісторичних та релігійних роздумів про те, що давні єгиптяни, які знущалися з євреїв, просто зникли як нація, а на їхньому місці тепер живуть араби. Цю біблійну притчу вона цинічно спробувала проектувати на сучасну війну, натякаючи, що Росія нібито "бореться за своє виживання".
Після цього вона взялася відповідати на наступне головне питання, яке хвилює російське суспільство: "Що ж тепер робити?".
Завершуючи свій виступ, керівниця RT спробувала зняти напругу навколо чуток про чергові примусові збори до армії. Вона підкреслила, що кремлівське керівництво наразі справляється наявними силами і не планує оголошувати нову хвилю призову.
У такий спосіб російська пропаганда намагається одночасно заспокоїти власне населення, яке починає відчувати наслідки війни у своїх тилових містах, та нівелювати страх перед майбутньою мобілізацією, видаючи бажане за дійсне.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Святогірськ, що на півночі Донецької області, залишається під надійним і повним контролем Сил оборони України. Про це безпосередньо з центральної площі міста заявив керівник 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький.