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Дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа

Мужчину Анастасии Заворотнюк могут лишить крыши над головой

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские пропагандисты и дальше рассказывают о том, как будет жить семья Анастасии Заворотнюк после того, как она умерла.

Дети умершей от рака российской актрисы могут выгнать из дома ее мужа

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Как утверждает 7 дней , мужчина телезвезды может остаться без жилья. По информации издания, дом артистки, где она жила в последние годы, она отписала своим старшим детям — дочери Анне и сыну Майку.

Журналисты издания утверждают, что у второго мужчины звезды и детей Анастасии Заворотнюк очень непростые отношения. Во время похорон можно было увидеть, что он держался в стороне от детей телезвезды.

Сразу после похорон Заворотнюк, будто от имени Петра Чернышева мошенники начали посылать сообщения с просьбой перечислить ему деньги. "Это ужасно кощунство. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", — ответил на это Петр Чернышев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства . Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов. Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса, словно, не оставляла ничего. Особняк размером 632 квадратных метра оценили ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).
 



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