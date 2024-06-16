Российские пропагандисты и дальше рассказывают о том, как будет жить семья Анастасии Заворотнюк после того, как она умерла.

Петр Чернышев (фото из открытых источников)

Как утверждает 7 дней , мужчина телезвезды может остаться без жилья. По информации издания, дом артистки, где она жила в последние годы, она отписала своим старшим детям — дочери Анне и сыну Майку.

Журналисты издания утверждают, что у второго мужчины звезды и детей Анастасии Заворотнюк очень непростые отношения. Во время похорон можно было увидеть, что он держался в стороне от детей телезвезды.

Сразу после похорон Заворотнюк, будто от имени Петра Чернышева мошенники начали посылать сообщения с просьбой перечислить ему деньги. "Это ужасно кощунство. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья", — ответил на это Петр Чернышев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Заворотнюк перед смертью полностью лишила мужа наследства . Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, еще три года назад указала, как будут распределять ее имущество после смерти.

Как информируют пропагандисты из российских СМИ, артистка знала, что шансов у нее не осталось, поэтому уладила все вопросы своего наследия вперед, чтобы родные не имели между собой конфликтов. Элитные автомобили киноактриса переписала на свою маму. Дом в поселке Крекшино, где Анастасия жила с мужем-фигуристом Петром Чернышевым, она разделила между своими старшими детьми – Анной и Майклом. Поговаривают, что мужчине актриса, словно, не оставляла ничего. Особняк размером 632 квадратных метра оценили ориентировочно в 160 млн рублей (около 2 млн долларов).

