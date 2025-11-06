Детский тренер чуть не убил свою 9-летнюю ученицу в РФ

В Павловском Посаде Московской области детский тренер по фигурному катанию жестоко избил юную спортсменку во время тренировки, ударив ее по голове. После этого девочка очутилась в больнице. Инцидент произошел на ледовой арене имени Петрусевой.

Ледовая арена в Павловском Посаде (фото из открытых источников)

Как сообщает telegram-канал Mash на спорте, причиной агрессии стало то, что ребенок не смог правильно выполнить элемент во время занятия.

По данным источника, тренер нанес настолько сильный удар, что чуть не проломил 9-летней Кате (имя изменено) череп. Удар пришелся по затылку, после чего девочка упала и ударилась головой о лед.

Пострадавшая находится в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В России приступили к проверке по факту инцидента. Директор спортивной школы Алексей Чесмин отказался комментировать событие.

