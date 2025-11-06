Дитячний тренер ледь не вбив свою 9-річну ученицю в РФ

У Павлівському Посаді Московської області дитячий тренер із фігурного катання жорстоко побив юну спортсменку під час тренування, вдаривши її по голові. Після цього дівчинка опинилася в лікарні. Інцидент стався на льодовій арені імені Петрусєвої.

Льодова арена у Павлівському Посаді (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє telegram-канал Mash на спорті, причиною агресії стало те, що дитина не змогла правильно виконати елемент під час заняття.

За даними джерела, тренер завдав настільки сильного удару, що ледь не проломив 9-річній Каті (ім’я змінено) череп. Удар припав по потилиці, після чого дівчинка впала і вдарилася головою об лід.

Наразі постраждала перебуває у лікарні з черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

У Росії розпочали перевірку за фактом інциденту. Директор спортивної школи Олексій Чесмін відмовився коментувати подію.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що боксер-депутат з РФ вигадав, як помститися Чехії за підтримку України. Депутат Держдуми РФ і колишній боксер Микола Валуєв закликав до заборони чеського пива в Росії. У своєму Telegram-каналі Валуєв висловив обурення тим, що Чехія, за його словами, допомагає Україні у війні, зокрема постачаючи зброю, яку використовують для обстрілів російських міст, таких як Бєлгород. Депутат вважає, що купівля чеського пива суперечить інтересам Росії, оскільки це підтримує бюджет Чехії, яка допомагає Збройним силам України.

Валуєв також додав, що, на його думку, російське пиво за якістю не поступається чеському і немає потреби його імпортувати. Ці заяви продовжують лінію риторики російських політиків щодо країн, які підтримують Україну в умовах війни.

"Я вже писав тут, що пиво їхнє (і за рецептом теж) козляче у всіх сенсах. Наші вже давно варять не гірше. Але будь-яка згадка про чехів і чеське пиво, тим більше його пиття, сьогодні після обстрілів їх зброєю російських міст не в'яжеться зі здоровим глуздом", — написав Валуєв.

