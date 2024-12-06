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Действительно ли Москва и Вашингтон готовы договориться: Лавров удивил заявлением

Лавров в интервью Карлсону допустил, что РФ может сотрудничать с Вашингтоном

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Москва и Вашингтон могут сотрудничать "ради Вселенной". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью скандально известному бывшему ведущему телеканала "Fox News" Такеру Карлсону сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Действительно ли Москва и Вашингтон готовы договориться: Лавров удивил заявлением

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат России также повторил тезисы о том, что Кремль хотел показать запуском "Орешника" по Украине.

"Россия не хочет ухудшать ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят серьезно", – отметил Лавров.

По его словам, Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника", удар которым якобы показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее "стратегического поражения".

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров заявил, что для мира в Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Помимо этого, Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине". Также он назвал еще одно желаемое для РФ условие. 

"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", — утверждает Сергей Лавров.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал выбор по войне в Украине, а это якобы стало последствиями деятельности США, напавших на Россию. По его словам, Соединенные Штаты это делают "руками украинского режима". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Ранее "Комментарии" писали – на саммите ОБСЕ организовали бойкот для главы МИД РФ Лаврова.




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