Действительно ли Путин постоянно в бронежилете: в ГУР отреагировали

Глава Кремля Владимир Путин действительно постоянно носит бронежилет. Причем, делает он это уже последние 5 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет "АрміяInform".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Человек, похожий на Путина, регулярно его использует, по крайней мере, последние 5 лет", — заявил Андрей Юсов.

Отметим, в российских СМИ распространили информацию о том, что глава Кремля Владимир Путин во время выступлений на публике начал носить бронежилет.

При этом, по данным The Moscow Times, Путин начал носить бронежилет еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности. Кроме того, он надевал бронежилет и 9 мая 2024 года во время парада в Москве.

Издание, как сообщается, получило эту информацию от двух российских чиновников и источника, близкого к Кремлю. По словам одного из чиновников, Путин начал носить бронежилет в 2023 году по рекомендации ФСБ и службы, обеспечивающей непосредственную безопасность диктатора. Собеседник издания утверждает, что, к примеру, 9 мая этого года во время парада Путин "совершенно точно" был в бронежилете.

С этим согласна британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер, с которой пообщалось российское издание. Она изучила видео с выступлением Путина на параде и пришла к заключению, что на нем действительно был бронежилет. Кроме того, Путина на мероприятии охраняли около 20 личных телохранителей, а на крышах ближайших зданий дежурили снайперы.

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