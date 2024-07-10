Действительно ли Россия хочет договариваться: мнение эксперта

Представители России и международные медиа все чаще озвучивают месседжи о возможных переговорах по прекращению войны в Украине.

Путин не исключает возможность переговоров. Фото из открытых источников

По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, соответствующие сообщения могут свидетельствовать о непростой ситуации в России, которая пока не слишком очевидна за ее пределами.

"Очень многие так называемые "хорошие россияне", российские аналитики, представители Кремля заговорили о необходимости переговоров с Украиной о завершении войны. Почему россиянам именно сейчас, когда у них есть определенное продвижение на фронте, вдруг захотелось переговоров? Причиной может быть внутренняя ситуация в России, о которой мы мало что знаем", – сказал Константин Матвиенко.

Политолог напомнил, что недавно заместитель председателя центрального банка РФ Владимир Чистюхин заявил, что российская экономика находится в преддверии очень серьезного кризиса.

"Со стороны мы этого не видим. В то же время мы видим рост ВВП России и что санкции против Московской биржи существенно не обвалили рубль. Однако что-то в России происходит. То ли это в сфере политики, то ли экономики, то ли все вместе – вот это предмет интереса разведывательного сообщества", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что все больше новостей разносят СМИ, анализируя письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он отправил руководству ЕС после поездок в Москву и Пекин. В частности, стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин сходятся во мнении, что до конца года между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. В своем письме венгерский премьер подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "драматичнее, чем когда-либо".

