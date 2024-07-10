Действительно ли Россия хочет договариваться: мнение эксперта

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Марьян Ощановский
Представители России и международные медиа все чаще озвучивают месседжи о возможных переговорах по прекращению войны в Украине.
Путин не исключает возможность переговоров. Фото из открытых источников
По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, соответствующие сообщения могут свидетельствовать о непростой ситуации в России, которая пока не слишком очевидна за ее пределами.
Политолог напомнил, что недавно заместитель председателя центрального банка РФ Владимир Чистюхин заявил, что российская экономика находится в преддверии очень серьезного кризиса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что все больше новостей разносят СМИ, анализируя письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он отправил руководству ЕС после поездок в Москву и Пекин. В частности, стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин сходятся во мнении, что до конца года между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. В своем письме венгерский премьер подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "драматичнее, чем когда-либо".
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