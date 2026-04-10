В Москве не так оптимистично настроены относительно скорого завершения войны в Украине, как глава Офиса президента Кирилл Буданов, который в интервью Bloomberg заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем. Некоторые российские чиновники считают, что до мира еще очень далеко.

Кремль. Фото: из открытых источников

Журналисты Bloomberg пообщались с двумя людьми, близкими к Кремлю. Они говорят, что на самом деле реального прогресса в переговорах почти не наблюдается, а обсуждения зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева.

"Для урегулирования конфликта необходимо более широкое соглашение, выходящее за пределы Москвы и Киева и вовлекающее США и Европу, хотя их лидеры не имеют единого мнения о том, как должна закончиться война", — цитирует издание этих лиц.

Один из собеседников добавил, что единственным результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые для другой стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Офиса Президента Украины, Кирилл Буданов, играющий важную роль в переговорах между Украиной и Россией, выразил оптимизм о возможности достижения мирного соглашения с Кремлем. В своем интервью для Bloomberg он отметил, что процесс мирного урегулирования войны может быть быстрым, несмотря на то, что публичные переговоры на сегодняшний день не дали значительных результатов.

Буданов подчеркнул, что, по его мнению, стороны, в том числе Россия, понимают необходимость прекращения конфликта. Он отметил, что обе страны ведут переговоры не по желанию продолжать войну, а с пониманием того, что конфликт должен завершиться.



