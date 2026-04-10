Росія Чи справді Україна наближається до мирної угоди з РФ: що говорять у Кремлі
Чи справді Україна наближається до мирної угоди з РФ: що говорять у Кремлі

У Кремлі натякають, що й надалі затягуватимуть війну проти України

10 квітня 2026, 15:02
Кравцев Сергей

У Москві не так оптимістично налаштовані щодо швидкого завершення війни в Україні, як голова Офісу президента Кирило Буданов, який в інтерв'ю Bloomberg заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем. Деякі російські чиновники вважають, що до світу дуже далеко.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Журналісти Bloomberg поспілкувалися із двома людьми, близькими до Кремля. Вони кажуть, що насправді реального прогресу в переговорах майже не спостерігається, а обговорення зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва.

"Для врегулювання конфлікту необхідна ширша угода, яка виходить за межі Москви та Києва і залучає США та Європу, хоча їхні лідери не мають єдиної думки про те, як має закінчитися війна", — цитує видання цих осіб.

Один із співрозмовників додав, що єдиним результатом цьогорічних переговорів є те, що обидві сторони позначили позиції, неприйнятні для іншої сторони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — керівник Офісу Президента України Кирило Буданов , який відіграє важливу роль у переговорах між Україною та Росією, висловив оптимізм про можливість досягнення мирної угоди з Кремлем. У своєму інтерв'ю для Bloomberg він зазначив, що процес мирного врегулювання війни може бути швидким, незважаючи на те, що публічні переговори на сьогоднішній день не дали значних результатів.

Буданов наголосив, що, на його думку, сторони, зокрема Росія, розуміють необхідність припинення конфлікту. Він зазначив, що обидві країни ведуть переговори не за бажанням продовжувати війну, а з розумінням того, що конфлікт має завершитися.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/zelenskiy-s-top-aide-sees-ukraine-nearing-a-deal-with-putin
