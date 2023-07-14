Действительно ли в окружении Путина есть источники ГУР – как понимать заявление Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у ГУР есть источники в окружении Путина (поэтому в Киеве якобы хорошо знают о планах путинского режима), а также – что после широкомасштабного российского вторжения 2022-го россияне, в отличие от ситуации 2014-го, проигрывают информационную битву. Как оцениваете данные заявления? О чем они говорят? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В России растет число желающих сотрудничать с кем угодно, лишь бы сменить Путина и спасти свои активы, а то и жизни

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился таким мнением:

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"Безусловно, в окружении Путина есть люди, которые сотрудничают, в том числе, с нашими спецслужбами. И их немало. Я бы их разделил на две категории. Первая – те, кто завербован спецслужбами иностранных государств (европейских, американских, украинских). Вторая – те, кто понимает, что Путин ведет Россию к катастрофе, и всеми силами, в том числе, самостоятельно ища контакты со спецслужбами, пытается это предотвратить".

Большее количество олигархов из друзей Путина имеет серьезные активы за рубежом, напоминает эксперт. И не исключает, что одна из мотиваций сотрудничества с теми же западными спецслужбами – нежелание дополнительных санкций и потери всего, что имеется у них за границей (арест активов, их конфискация).

создали еще один разлом – теперь внутри структуры Минобороны. Количество недовольных Путиным увеличивается. А тут еще и Пригожин показал слабость путинского режима, самого Путина. И до сих пор с главой вагнеровцев ничего сделать не могут. Он даже, как недавно выяснилось, встречался с Путиным на пятый день после бунта Известно и то, что Пригожину вернули изъятую ранее наличность. Всё это увеличивает число желающих сотрудничать с кем угодно, лишь бы сменить Путина и спасти свои активы, а то и жизни", – констатирует Борис Тизенгаузен. "Плюс – усилившиеся чистки в рядах Минобороны (арест Суровикина, ряда других генералов

Информационная политика у нас стала в разы лучше, чем была в 2014-2015

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что если бы мы действительно имели информаторов в окружении Путина, то не заявляли бы об этом.

Но такие заявления подливают масла в огонь". "Разведка работает по иным лекалам, – подчеркивает он. – И, если делаются подобные заявления, они, скорее всего, означают противоположное. И имеют целью заставить Кремль заниматься "охотой на ведьм". Максимально дискредитировать путинское окружение в глазах самого диктатора. Хоть, кажется, нужды в этом нет – там и так идет активная "охота на ведьм", включая генералитет

По мнению эксперта, говоря о том, выигрывает ли Украина информационную войну, следует уточнить – на каком именно поле.

"Если это внешнее поле, то — да, мы не боимся называть войну войной и предупреждать моск*лей о том, что они все и за всё ответят. И это однозначный позитив. Как и то, что много информационного ресурса направлено на героизацию украинского воина. Тут мы точно выигрываем", – уверен Николай Мельник.

Если же говорить в целом о готовности украинцев, в том числе нашей пропагандистской машины, усиливать мнение, что борьба нам предстоит еще долгая, тут, похоже, мы еще не вышли на нужный рубеж, отмечает эксперт. Хоть такое осознание, считает он, весьма актуально, исходя из реальности (в том числе продемонстрированной по итогам саммита НАТО), что война в 2023-м не закончится. И не факт, что завершится в 2024-м, если не произойдет каких-то внутренних потрясений в РФ.

"Да, информационная политика у нас стала в разы лучше, чем была в 2014-2015. К счастью, сейчас у нас нет МинСтеця — информационным фронтом занимаются настоящие профессионалы. Но, как мне кажется, важные тезисы, которые я обозначил выше, по каким-то причинам до общества доносить не хотят", – резюмирует эксперт.

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