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Действительно ли Путин провел длительную встречу с Пригожиным: появилась реакция Кремля

Президент РФ выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства

сегодня, 15:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Изначально от СМИ держалась в тайне информация о том, что российский диктатор Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Всего на встрече с хозяином Кремля присутствовали 35 человек. Как передает портал "Комментарии", факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на длительности встречи, которая продолжалась почти три часа.

Действительно ли Путин провел длительную встречу с Пригожиным: появилась реакция Кремля

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Песков рассказал, что о встрече не сообщалось СМИ, потому что она была закрытой. На ней Путин дал оценку действиям "вагнеровцев" на фронте и тому, что произошло 24 июня. Президент РФ выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты продолжения службы. 


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Рупор Кремля уточнил, что командиры "Вагнера" обрисовали свою версию событий, а также заверили, что у них нет претензий к президенту РФ и готовы и дальше выполнять свои обязанности, оставаясь полностью верными присяге и президенту.

Отметим, ранее французское издание "Libération", со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщило, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает находиться в Москве и 1 июля даже имел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что после пригожинского мятежа, в России может быть еще один – и даже революция. В легионе "Свобода России", состоящем из граждан РФ, воюющих против путинского режима, не только анонсировали новый рейды на российскую территорию, но и подчеркнули, что единственный способ избавиться от Путина после 23-летнего правления диктатора – свергнуть его с помощью оружия. Сам же Путин продолжает лихорадочно тасовать колоду военных генералов, пытаясь избежать повторного бунта и выдавить хоть что-то из войны против Украины. Что можно сказать о состоянии путинского режима на данный момент – после бунта вагнеровцев, передачи Украине командиров-азовцев, накануне саммита НАТО? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/208403
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