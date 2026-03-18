Действительно ли война в Иране спасает экономику РФ: на Западе раскрыли цифры

Стремительный рост мировых цен на нефть, который с начала обострения на Ближнем Востоке достиг почти 40%, не приносит ожидаемой выгоды российской экономике. Напротив – доходы бюджета РФ от нефтегазового сектора продолжают сокращаться. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам агентства, в марте поступления от нефти и газа могут упасть на 52% в годовом выражении – до 520 млрд рублей (около 6,4 млрд долларов). Причина кроется в особенностях бюджетной системы: налоги рассчитываются с временным лагом, исходя из цен предыдущего периода. В результате Кремль пока получает доходы по старым, более низким ценам.

В целом за первый квартал 2026 года нефтегазовые доходы России прогнозируются на уровне 1,34 трлн рублей – почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 года (2,64 трлн рублей). Расчеты основаны на данных о добыче, переработке и поставках энергоресурсов как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Согласно параметрам бюджета, в 2026 году Россия рассчитывает получить 8,918 трлн рублей от продажи нефти и газа при общем объеме доходов в 40,283 трлн рублей. Однако динамика последних месяцев ставит под сомнение выполнение этих планов.

Тенденция снижения наблюдалась и ранее: по итогам 2025 года нефтегазовые доходы сократились на 24% — до 8,48 трлн рублей, что стало минимальным уровнем с 2020 года.

Нефть и газ обеспечивают около четверти всех доходов федерального бюджета РФ и остаются ключевым источником финансирования государственных расходов, включая военные нужды. В этих условиях даже краткосрочные просадки доходов могут существенно повлиять на устойчивость финансовой системы страны.

