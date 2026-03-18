Чи рятує війна в Ірані економіку РФ: на Заході розкрили цифри

Стрімке зростання світових цін на нафту, яке з початку загострення на Близькому Сході досягло майже 40%, не приносить очікуваної вигоди російській економіці. Навпаки — доходи бюджету РФ від нафтогазового сектора продовжують скорочуватися. Про це повідомляє Reuters.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

За оцінками агентства, у березні надходження від нафти та газу можуть впасти на 52% у річному вираженні — до 520 млрд рублів (близько 6,4 млрд доларів). Причина у особливостях бюджетної системи: податки розраховуються з тимчасовим лагом, з цін попереднього періоду. У результаті Кремль поки що отримує доходи за старими, нижчими цінами.

Загалом за перший квартал 2026 року нафтогазові доходи Росії прогнозуються на рівні 1,34 трлн рублів — майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2025 (2,64 трлн рублів). Розрахунки засновані на даних про видобуток, переробку та постачання енергоресурсів як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Згідно з параметрами бюджету, в 2026 році Росія розраховує отримати 8918000000000 рублів від продажу нафти і газу при загальному обсязі доходів в 40283000000000 рублів. Проте динаміка останніх місяців ставить під сумнів виконання цих планів.

Тенденція зниження спостерігалася і раніше: за підсумками 2025 нафтогазові доходи скоротилися на 24% — до 8,48 трлн рублів, що стало мінімальним рівнем з 2020 року.

Нафта і газ забезпечують близько чверті всіх доходів федерального бюджету РФ і є ключовим джерелом фінансування державних витрат, включаючи військові потреби. У цих умовах навіть короткострокові просідання доходів можуть суттєво вплинути на стійкість фінансової системи країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.




