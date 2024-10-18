Диктатор Путин самоуверенно заявил, чего Россия никогда не допустит в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на информацию о том, что Украина якобы планирует возобновить свой ядерный статус. Такую информацию он назвал "провокацией".

Ядерное оружие Украины

"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет", — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

При этом он заявил, что если Украина будет возобновлять ядерное оружие, то это будет угрозой для РФ и повлечет соответствующую реакцию Кремля.

"Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.

При этом глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров назвал украинцев безумцами из-за того, что они якобы хотят создать ядерное оружие.



