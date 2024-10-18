Диктатор Путин самоуверенно заявил, чего Россия никогда не допустит в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на информацию о том, что Украина якобы планирует возобновить свой ядерный статус. Такую информацию он назвал "провокацией".
Ядерное оружие Украины
При этом он заявил, что если Украина будет возобновлять ядерное оружие, то это будет угрозой для РФ и повлечет соответствующую реакцию Кремля.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.
Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.
При этом глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров назвал украинцев безумцами из-за того, что они якобы хотят создать ядерное оружие.
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