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Диплом или фронт: Кремль меняет правила игры для российской молодежи

Пока обучение дорожает и мест в вузах становится меньше, родственникам погибших военных открывают дорогу к образованию без экзаменов

3 июня 2026, 08:03
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Кравцев Сергей

Российская система высшего образования переживает масштабную трансформацию, которая все больше увязывается с потребностями войны против Украины. На фоне сокращения возможностей для получения гуманитарных и экономических специальностей власти одновременно расширяют образовательные льготы для семей участников боевых действий.

Диплом или фронт: Кремль меняет правила игры для российской молодежи

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, в российских вузах было сокращено около 47 тысяч платных мест по ряду популярных направлений подготовки. Под ограничения попали такие специальности, как юриспруденция, экономика, психология и менеджмент.

Одновременно российские университеты значительно повысили стоимость обучения. В зависимости от учебного заведения рост цен составил от 10 до 30 процентов, что дополнительно усложняет доступ к высшему образованию для многих семей.

На этом фоне хозяин Кремля Владимир Путин подписал закон, предусматривающий особые условия поступления для вдов и родственников погибших военнослужащих. Документ позволяет таким абитуриентам получать места в вузах по специальным квотам, а также проходить бесплатную подготовку к поступлению.

В украинском Центре противодействия дезинформации считают, что подобные решения являются частью более широкой политики Кремля по переориентации общества на военные цели. По мнению аналитиков, образовательная система все активнее используется как инструмент стимулирования службы в армии и компенсации потерь на фронте.

Эксперты обращают внимание, что сокращение числа доступных мест по гражданским специальностям и одновременное расширение привилегий для семей военных формируют новую социальную модель. В ней возможности для карьерного роста и получения образования все чаще оказываются связаны не с академическими достижениями, а с участием в военных кампаниях или их последствиями.

На фоне продолжающейся войны такие изменения могут существенно повлиять на выбор будущих поколений россиян, для которых образование постепенно превращается не в путь к профессии, а в элемент государственной мобилизационной политики.

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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18161
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