Російська система вищої освіти переживає масштабну трансформацію, яка все більше узгоджується з потребами війни проти України. На тлі скорочення можливостей для отримання гуманітарних та економічних спеціальностей влада одночасно розширює освітні пільги для сімей учасників бойових дій.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, у російських вишах було скорочено близько 47 тисяч платних місць за низкою популярних напрямів підготовки. Під обмеження потрапили такі спеціальності, як юриспруденція, економіка, психологія та менеджмент.

Водночас, російські університети значно підвищили вартість навчання. Залежно від навчального закладу зростання цін склало від 10 до 30 відсотків, що додатково ускладнює доступ до вищої освіти для багатьох сімей.

На цьому фоні господар Кремля Володимир Путін підписав закон, який передбачає особливі умови вступу для вдів та родичів загиблих військовослужбовців. Документ дозволяє таким абітурієнтам отримувати місця у вузах за спеціальними квотами, а також проходити безкоштовну підготовку до вступу.

В українському Центрі протидії дезінформації вважають, що такі рішення є частиною ширшої політики Кремля щодо переорієнтації суспільства на військові цілі. На думку аналітиків, освітня система дедалі активніше використовується як інструмент стимулювання служби в армії та компенсації втрат на фронті.

Експерти звертають увагу, що скорочення кількості доступних місць за цивільними спеціальностями та одночасне розширення привілеїв для сімей військових формують нову соціальну модель. У ній можливості для кар'єрного зростання та здобуття освіти все частіше виявляються пов'язані не з академічними здобутками, а з участю у військових кампаніях чи їх наслідками.

На тлі війни, що триває, такі зміни можуть суттєво вплинути на вибір майбутніх поколінь росіян, для яких освіта поступово перетворюється не в шлях до професії, а в елемент державної мобілізаційної політики.

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