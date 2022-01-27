Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину

Многим оказалось непонятным, зачем в России партия "Единая Россия", являющаяся партией власти, публично поставила перед своим вождем – президентом Путиным – вопрос о поставках российского оружия так называемым "Л/ДНР"? На самом деле ответ простой. Следующий шаг Путина в игре под названием "кто первый моргнет", призванный попробовать еще раз, через откровенный шантаж, заставить США и коллективный Запад сдать ему Украину, — перемещение своих войск с границ с Украиной непосредственно на территорию Украины, которая им уже временно оккупирована. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"А с практической точки зрения такая постановка вопроса не имеет ни малейшего содержания, ведь на территории так называемых "Л/ДНР" давно уже действуют 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные россиянами и подчиненные специально для этого созданному 12-му командованию резерва Южного военного округа ВС России со штабом в городе Новочеркасске Ростовской области. И оружия, в том числе тяжелой бронетехники, у них достаточно", – отметил дипломат.

Он также добавляет, такие вещи без согласования с самим "царем всей России" не делаются. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Так что это верно спланированная Кремлем информационная спецоперация. И говорит она об одном. В Кремле еще нет решения об очередном, на этот раз широкомасштабном, вторжении в Украину. Не уверены там в успешности такой неблагодарной авантюры. Поэтому и выдумывают все новые и новые информационные фейки, чтобы напугать украинцев и Запад.

"Так что можно немного расслабиться. Большая геополитическая игра продолжается. И моргать в ней пока никто не готов", – резюмировал Трюхан.

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