logo

BTC/USD

36126.79

ETH/USD

2400.69

LTC/USD

105.91

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину

Москва запускает очередную спланированную Кремлем информационную спецоперацию

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Многим оказалось непонятным, зачем в России партия "Единая Россия", являющаяся партией власти, публично поставила перед своим вождем – президентом Путиным – вопрос о поставках российского оружия так называемым "Л/ДНР"? На самом деле ответ простой. Следующий шаг Путина в игре под названием "кто первый моргнет", призванный попробовать еще раз, через откровенный шантаж, заставить США и коллективный Запад сдать ему Украину, — перемещение своих войск с границ с Украиной непосредственно на территорию Украины, которая им уже временно оккупирована. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.

Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"А с практической точки зрения такая постановка вопроса не имеет ни малейшего содержания, ведь на территории так называемых "Л/ДНР" давно уже действуют 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные россиянами и подчиненные специально для этого созданному 12-му командованию резерва Южного военного округа ВС России со штабом в городе Новочеркасске Ростовской области. И оружия, в том числе тяжелой бронетехники, у них достаточно", – отметил дипломат.

Он также добавляет, такие вещи без согласования с самим "царем всей России" не делаются. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Так что это верно спланированная Кремлем информационная спецоперация. И говорит она об одном. В Кремле еще нет решения об очередном, на этот раз широкомасштабном, вторжении в Украину. Не уверены там в успешности такой неблагодарной авантюры. Поэтому и выдумывают все новые и новые информационные фейки, чтобы напугать украинцев и Запад.

"Так что можно немного расслабиться. Большая геополитическая игра продолжается. И моргать в ней пока никто не готов", – резюмировал Трюхан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров рассказал, в каком случае Москва перестанет поставлять оружие "Л/ДНР".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadymholub
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!