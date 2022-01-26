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Лавров рассказал, в каком случае Москва перестанет поставлять оружие "ЛДНР"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия оккупационным властям Донбасса напрямую зависят от выполнения Украиной минских соглашений

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремль даже не пытается скрывать, что поставляет на оккупированный Донбасс не только гуманитарные грузы, но и вооружение. При этом в Москве заявляют, что от поставок вооружения боевикам "ЛДНР" могут отказаться, но только в том случае, если Украина согласится на главный ультиматум России – выполнит требования Минских соглашений и предоставит Донбассу особый статус на законодательном уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время брифинга.

Лавров рассказал, в каком случае Москва перестанет поставлять оружие "ЛДНР"

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Поставки оружия боевикам на Донбасс Сергей Лавров назвал позицией Москвы, но при этом добавил, что Россия остается сторонником выполнения Минских соглашений. Помимо этого, подчеркнул Лавров, Запад дал заверения Москве, что добьется от украинской власти выполнения Минских соглашений. Кремль же ожидает, что Запад сумеет убедить власти Украины согласиться на предоставление особого статуса Донбассу.  

По словам Лаврова, как только Запад сможет добиться от официального Киева выполнения Минских соглашений, все вопросы о поставках вооружения на Донбасс со стороны РФ сразу же отпадут.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подтвердил информацию о том, что Россия имеет намерения оказать "ЛДНР" всю необходимую помощь в качестве предоставления вооружения. В России считают, что такой шаг поможет укрепить вооруженные формирования непризнанных "республик" и помочь лучше противостоять возможной военной агрессии со стороны Киева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cjXsEwQ4b7w&t=93s
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