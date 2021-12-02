Дипломатия может предотвратить кризис: чем закончилась встреча Блинкена и Лаврова

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Карина Ожерельева
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в четверг, 2 декабря, в Стокгольме, на фоне растущего беспокойства западных государств, что Россия стремится дестабилизировать Украину. Об этом сообщает CNN.
Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров – CNN
Выступая на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме, Лавров предупредил, что расширение НАТО на восток повлияет на "фундаментальные интересы" российской безопасности.
Он подчеркнул, что хотя Россия "не хочет никаких конфликтов" с НАТО из-за Украины, она сохраняет "право выбирать пути обеспечения своих законных интересов безопасности".
Соединенные Штаты тем временем снова предупредили, что будут "серьезные последствия", если Россия "продолжит конфронтацию" с Украиной.
Блинкен сказал участникам саммита, что США "глубоко озабочены планами России по возобновлению агрессии против Украины".
Он добавил, что "лучший способ предотвратить кризис – дипломатия", призывая Россию соблюдать Минские мирные соглашения, заключенные в 2015 году между Россией, Украиной, Францией и Германией.
Блинкен раскритиковал несоблюдение Россией Хельсинкского Заключительного акта, многостороннего соглашения 1975 года, заявив, что страна "продолжает нарушать Хельсинкские принципы и неоднократно препятствует работе этой организации".
Блинкен предупредил Россию о "тяжких последствиях", если она вторгнется в Украину накануне встречи Лаврова.
Несмотря на звучавшие в обе стороны обвинения, чиновники признали важность диалога, а Лавров подчеркнул "важность роли двух государств для глобальной стабильности и безопасности, в том числе в евроатлантическом регионе".
В четверг, 2 декабря, Блинкен также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой высокопоставленный дипломат США подтвердил "непреклонную преданность Вашингтону территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Саммит ОБСЕ состоялся после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Латвии, где доминировали обеспокоенность последними событиями в Беларуси и намерениями России по Украине.
Кремль неоднократно отрицал, что Россия планирует вторгнуться в Украину и рассматривает поддержку страны НАТО как угрозу на западной границе России.
Президент России Владимир Путин призвал в среду, 2 декабря, заключить конкретные договоренности, исключающие любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение его оружия вблизи границ России.
Во вторник, 30 ноября, Путин заявил, что военное расширение НАТО вблизи российских границ и размещение ракетных систем в Украине пересекут "красную линию" для России. В ответ на действия Запада, которые Россия воспринимает как угрозу, страна разрабатывает собственное гиперзвуковое ракетное оружие.
Как сообщали "Комментарии" ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Главная тема, которую обсудили, касалась ситуации концентрации российских войск у границ Украины.
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