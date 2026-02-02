logo

Для чего на самом деле РФ бьет по Украине "Орешником" и "Цирконами": Игнат раскрыл детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Для чего на самом деле РФ бьет по Украине "Орешником" и "Цирконами": Игнат раскрыл детали

В Воздушных силах объяснили, почему РФ запускает «Цирконы» и баллистику в одиночку и кого действительно пытается запугать

2 февраля 2026, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия в последнее время все чаще применяет против Украины относительно новые типы ракет, в частности Циркон и так называемый Орешник. Впрочем, эти удары не носят массированный характер и преследуют прежде всего не военную, а психологическую и политическую цель – давление на западных партнеров Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Для чего на самом деле РФ бьет по Украине "Орешником" и "Цирконами": Игнат раскрыл детали

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По его словам, название "Орешник" не является официальным – в Воздушных силах это оружие классифицируют как баллистическую ракету средней дальности, которая является модернизацией советских разработок типа "Рубеж".

Игнат напомнил, что эти ракеты применялись при ударах по Днепру и Львову. Особое внимание РФ, по его словам, уделяет атакам по западным регионам. Львов имеет демонстративное значение, ведь расположен вблизи границ НАТО, и таким образом Кремль пытается создать образ "неуязвимого" и "сверхточного" оружия, способного влиять на позицию Запада по поддержке Украины.

Отдельно представитель пояснил особенности ракеты "Циркон". Хотя она противокорабельна, российские войска используют ее для ударов по наземным целям, запуская из временно оккупированного Крыма по центральным и восточным областям Украины. Ракета поднимается на высоту более 40 километров и летит по баллистической траектории, однако даже такие цели уже неоднократно сбивались украинским ПВО, в том числе комплексами Patriot.

Юрий Игнат призвал не доверять неподтвержденным сообщениям о "новейшем" российском оружии без доказательств в виде разведданных и обломков. В то же время он подчеркнул, что сейчас наибольшую угрозу представляют ударные дроны Shahed, которые РФ активно модернизирует и применяет сотнями, в том числе днем и большими городами.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты не изменили своей цели: озвучено тревожное заявление о новых ударах РФ и работе ПВО.




