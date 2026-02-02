Для чого насправді РФ бʼє по Україні "Орєшніком" і "Цирконами": Ігнат розкрив деталі

Росія останнім часом дедалі частіше застосовує проти України відносно нові типи ракет, зокрема "Циркон" та так званий "Орєшнік". Втім, ці удари не мають масованого характеру й переслідують насамперед не військову, а психологічну та політичну мету – тиск на західних партнерів України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "РБК-Україна".

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За його словами, назва "Орєшнік" не є офіційною – у Повітряних силах цю зброю класифікують як балістичну ракету середньої дальності, що є модернізацією радянських розробок на кшталт "Рубіж".

Ігнат нагадав, що ці ракети застосовувалися під час ударів по Дніпру та Львову. Особливу увагу РФ, за його словами, приділяє атакам по західних регіонах. Львів має демонстративне значення, адже розташований поблизу кордонів НАТО, і таким чином Кремль намагається створити образ "невразливої" та "надточної" зброї, здатної впливати на позицію Заходу щодо підтримки України.

Окремо речник пояснив особливості ракети "Циркон". Хоча вона є протикорабельною, російські війська використовують її для ударів по наземних цілях, запускаючи з тимчасово окупованого Криму по центральних і східних областях України. Ракета піднімається на висоту понад 40 кілометрів і летить за балістичною траєкторією, однак навіть такі цілі вже неодноразово збивалися українською ППО, зокрема комплексами Patriot.

Юрій Ігнат закликав не довіряти непідтвердженим повідомленням про "новітню" російську зброю без доказів у вигляді розвідданих та уламків. Водночас він наголосив, що нині найбільшу загрозу становлять ударні дрони Shahed, які РФ активно модернізує та застосовує сотнями, у тому числі вдень і над великими містами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти не змінили своєї мети: озвучено тривожну заяву про нові удари РФ і роботу ППО.



