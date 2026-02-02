logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Для чого насправді РФ бʼє по Україні "Орєшніком" і "Цирконами": Ігнат розкрив деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Для чого насправді РФ бʼє по Україні "Орєшніком" і "Цирконами": Ігнат розкрив деталі

У Повітряних силах пояснили, чому РФ запускає «Циркони» та балістику поодинці і кого насправді намагається залякати

2 лютого 2026, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія останнім часом дедалі частіше застосовує проти України відносно нові типи ракет, зокрема "Циркон" та так званий "Орєшнік". Втім, ці удари не мають масованого характеру й переслідують насамперед не військову, а психологічну та політичну мету – тиск на західних партнерів України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "РБК-Україна". 

Для чого насправді РФ бʼє по Україні "Орєшніком" і "Цирконами": Ігнат розкрив деталі

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За його словами, назва "Орєшнік" не є офіційною – у Повітряних силах цю зброю класифікують як балістичну ракету середньої дальності, що є модернізацією радянських розробок на кшталт "Рубіж".

Ігнат нагадав, що ці ракети застосовувалися під час ударів по Дніпру та Львову. Особливу увагу РФ, за його словами, приділяє атакам по західних регіонах. Львів має демонстративне значення, адже розташований поблизу кордонів НАТО, і таким чином Кремль намагається створити образ "невразливої" та "надточної" зброї, здатної впливати на позицію Заходу щодо підтримки України.

Окремо речник пояснив особливості ракети "Циркон". Хоча вона є протикорабельною, російські війська використовують її для ударів по наземних цілях, запускаючи з тимчасово окупованого Криму по центральних і східних областях України. Ракета піднімається на висоту понад 40 кілометрів і летить за балістичною траєкторією, однак навіть такі цілі вже неодноразово збивалися українською ППО, зокрема комплексами Patriot.

Юрій Ігнат закликав не довіряти непідтвердженим повідомленням про "новітню" російську зброю без доказів у вигляді розвідданих та уламків. Водночас він наголосив, що нині найбільшу загрозу становлять ударні дрони Shahed, які РФ активно модернізує та застосовує сотнями, у тому числі вдень і над великими містами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти не змінили своєї мети: озвучено тривожну заяву про нові удари РФ і роботу ППО.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини