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Для Кремля нелегитимный теперь не только Зеленский: Песков сделал заявление

Кремль заявил, что не признает Санду президентом Молдовы

сегодня, 14:51
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Кравцев Сергей

Теперь в Европе на одного "нелегитимного" президента, по версии Кремля, стало больше. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Молдове, заявив, что Майя Санду не может считаться президентом страны. Как передает портал "Комментарии", заявление Пескова приводит "Коммерсант".

Для Кремля нелегитимный теперь не только Зеленский: Песков сделал заявление

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что выборы в Молдове Россия считает нечестными, несправедливыми и полны манипуляций.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", – заявил Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали с РФ.

Дмитрий Песков заявил, что из-за того, что молдаванам в РФ "не было предоставлено возможности использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно". Напомним, молдавские власти открыли в России всего два участка – и оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тысяч возможных.

Спикер Путина также добавил, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не сдается: какие операции Кремль начал в Молдове после победы Санду.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в Молдове: действительно ли Россия проиграла.



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