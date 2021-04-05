«Для взаимности нет места»: в Кремле прокомментировали нынешние отношения с Украиной

Российско-украинские дипломатические отношения постоянно ухудшаются. Применяемые к России санкции (как мировые, так и со стороны Украины) по итогу могут привести к полному разрыву любых договоренностей. Такую позицию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова предоставило издание "Газета.ру".



Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам чиновника, уже в ближайшем будущем любые дипломатические взаимоотношения между украинским и российским правительствами могут быть разорваны. Песков уверен, что еще немного — и никакой "взаимности" для сотрудничества не остается.

Также политик добавил, что если дело дойдет до подобного, придется "разорвать все, что есть" на данный момент. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что в России якобы глубоко сожалеют о том, как сейчас складываются любые отношения между странами.

Такое заявление спикер Кремля сделал после того, как культурный центр РФ, Россотрудничество, стал одним из "участников" нового санкционного списка Украины. Отныне организация не может распоряжаться собственными активами, находящимися на территории нашей страны, а также осталась без действующих лицензий — их аннулировали. Напомним, что вместе с российским бизнесом под действие новых санкций попали польские, швейцарские, эстонские и другие компании.

К подобному развитию событий также могло подтолкнуть и обострение на востоке страны, где продолжается российско-украинская война. К слову, "Комментарии" пообщались с экспертами, дабы узнать, как они оценивают поддержку Украины международными партнерами и что, на самом деле, скрывается за дипломатической обеспокоенностью Европы.

Также на портале найдется информация о том, какие планы, по мнению американского военного, имеет Россия на украинские территории. В материале вы узнаете, каким городам (помимо восточной Украины) может грозить опасность вторжения.



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