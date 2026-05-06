logo

BTC/USD

81393

ETH/USD

2346.92

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Дни Путина уже сочтены": что на самом деле готовят в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

"Дни Путина уже сочтены": что на самом деле готовят в Кремле

Народный депутат Бужанский рассказал, возможен ли переворот в Кремле

6 мая 2026, 20:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет появилась информация от западных разведок о возможной подготовке переворота в Кремле. Об этом свидетельствует то, что лидер РФ Владимир Путин все больше времени скрывается в бункере, якобы за персоналом следят значительно придирчивее, а в силовом блоке между структурами идет острая борьба.

"Дни Путина уже сочтены": что на самом деле готовят в Кремле

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятность переворота в Кремле на уровне 50% – либо произойдет, либо нет.

"Путин у власти уже 27 лет. И все эти 27 лет мы слышим какие-то фантазии разведок... и правдивые, неправдивые... о какой-то там войне башен Кремля, о каких-то напряжениях, возникающих в близком окружении, о чьей-то победе над кем-то. В принципе, это абсолютно банальные процессы в любой власти и российской тоже. Грызня под ковром – это их обычная ситуация”, — подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что в России достаточно закрыт режим безопасности, общения, доступности. То есть объяснил, что не может произойти так, как в США, когда человек с улицы заходит на запад с президентом и начинает стрелять.

При этом народный депутат акцентировал, что у них нет понятия, кто может стать следующей жертвой удара "неизвестных спецслужб". Это естественные процессы на войне, заметил политик. Также он напомнил о мятеже Пригожина, который никто не прогнозировал, и который вспыхнул как спичка.

"То есть теоретически это может произойти в любой момент, но мне кажется, что западные разведки традиционно этот момент не угадают", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем предупредили в Верховной Раде.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0RBjKWMYGkI
Теги:

Новости

Все новости