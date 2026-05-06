"Дни Путина уже сочтены": что на самом деле готовят в Кремле

На днях в сети интернет появилась информация от западных разведок о возможной подготовке переворота в Кремле. Об этом свидетельствует то, что лидер РФ Владимир Путин все больше времени скрывается в бункере, якобы за персоналом следят значительно придирчивее, а в силовом блоке между структурами идет острая борьба.

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятность переворота в Кремле на уровне 50% – либо произойдет, либо нет.

"Путин у власти уже 27 лет. И все эти 27 лет мы слышим какие-то фантазии разведок... и правдивые, неправдивые... о какой-то там войне башен Кремля, о каких-то напряжениях, возникающих в близком окружении, о чьей-то победе над кем-то. В принципе, это абсолютно банальные процессы в любой власти и российской тоже. Грызня под ковром – это их обычная ситуация”, — подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что в России достаточно закрыт режим безопасности, общения, доступности. То есть объяснил, что не может произойти так, как в США, когда человек с улицы заходит на запад с президентом и начинает стрелять.

При этом народный депутат акцентировал, что у них нет понятия, кто может стать следующей жертвой удара "неизвестных спецслужб". Это естественные процессы на войне, заметил политик. Также он напомнил о мятеже Пригожина, который никто не прогнозировал, и который вспыхнул как спичка.

"То есть теоретически это может произойти в любой момент, но мне кажется, что западные разведки традиционно этот момент не угадают", — подытожил политик.

