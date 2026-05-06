"Дни Путина уже сочтены": что на самом деле готовят в Кремле

Кречмаровская Наталия
На днях в сети интернет появилась информация от западных разведок о возможной подготовке переворота в Кремле. Об этом свидетельствует то, что лидер РФ Владимир Путин все больше времени скрывается в бункере, якобы за персоналом следят значительно придирчивее, а в силовом блоке между структурами идет острая борьба.
Владимир Путин.
Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал вероятность переворота в Кремле на уровне 50% – либо произойдет, либо нет.
Политик отметил, что в России достаточно закрыт режим безопасности, общения, доступности. То есть объяснил, что не может произойти так, как в США, когда человек с улицы заходит на запад с президентом и начинает стрелять.
При этом народный депутат акцентировал, что у них нет понятия, кто может стать следующей жертвой удара "неизвестных спецслужб". Это естественные процессы на войне, заметил политик. Также он напомнил о мятеже Пригожина, который никто не прогнозировал, и который вспыхнул как спичка.
