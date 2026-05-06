Росія "Дні Путіна вже пораховані": що насправді готують в Кремлі
“Дні Путіна вже пораховані”: що насправді готують в Кремлі

Народний депутат Бужанський розповів, чи можливий переворот у Кремлі

6 травня 2026, 20:21
Кречмаровская Наталия

Днями в мережі інтернет з’явилась інформація від західних розвідок про можливу підготовку перевороту в Кремлі. Про це ніби свідчить те, що лідер РФ Володимир Путін все більше часу ховається у бункері, нібито за персоналом стежать значно прискіпливіше, а у силовому блоці між структурами точиться гостра боротьба.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський прокоментував ймовірність перевороту у Кремлі на рівні 50% — або станеться, або ні. 

“Путін при владі вже 27 років. І всі ці 27 років ми чуємо якісь фантазії розвідок… і правдиві, неправдиві… про якусь там війну веж Кремля, про якісь напруження, що виникають у близькому оточенні, про чиюсь перемогу над кимось. В принципі, це абсолютно банальні процеси в будь-якій владі та російській теж. Гризня під килимом — це їхня звичайна ситуація”, — підкреслив народний депутат.

Політик зазначив, що в Росії достатньо закритий режим безпеки, спілкування, доступності. Тобто, пояснив, що не може статися так, як в США, коли людина з вулиці заходить на захід із президентом і починає стріляти. 

При цьому народний депутат акцентував, що вони гадки не мають, хто може стати наступною жертвою удару “невідомих спецслужб”. Це природні процеси на війні, зауважив політик. Також він нагадав про заколот Пригожина, яких ніхто не прогнозував, і яких спалахнув як сірник. 

“Тобто теоретично це може статися будь-якої миті, але мені здається, що західні розвідки традиційно цей момент не вгадають”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, про що попередили у Верховній Раді. 




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0RBjKWMYGkI
