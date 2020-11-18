До 10 лет тюрьмы: Россия будет наказывать за отчуждение своих территорий

Госдума России сегодня, 18 ноября, приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.

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УК РФ дополняется новой статьей, которая предусматривает ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.



За публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут только при повторном правонарушении. В связи с этим наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить любое вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое для работы базы и для выполнения задач военными кораблями, в том числе с ядерными установками.









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