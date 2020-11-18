kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

18126.64

ETH/USD

479.46

LTC/USD

72.70

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия До 10 лет тюрьмы: Россия будет наказывать за отчуждение своих территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

До 10 лет тюрьмы: Россия будет наказывать за отчуждение своих территорий

В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет

сегодня, 12:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Госдума России сегодня, 18 ноября, приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.

До 10 лет тюрьмы: Россия будет наказывать за отчуждение своих территорий

Фото: из открытых источников

УК РФ дополняется новой статьей, которая предусматривает ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

За публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут только при повторном правонарушении. В связи с этим наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить любое вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое для работы базы и для выполнения задач военными кораблями, в том числе с ядерными установками. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20201118/otchuzhdenie-1585154712.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ