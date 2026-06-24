"Добро" от Трампа на удары вглубь РФ: Лавров отреагировал на тайные советы Зеленскому

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под вопрос сообщение медиа о том, что президент США Дональд Трамп поддержал усиление военного давления Украины на Россию. По его словам, информация о возможном одобрении ударов вглубь российской территории является "попыткой выдать желаемое за действительное".

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время форума "Примаковские чтения" отреагировал на сообщения СМИ, в которых указывалось, что Трамп призвал Зеленского действовать более агрессивно против РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

"Киевская правда заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским Трамп дал добро на усиление военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее попытка выдавать желаемое за действительность", — сказал Лавров.

Напомним, что ранее Kyiv Independent сообщил, что Трамп в частном разговоре с Зеленским якобы посоветовал Украине действовать "смело", чтобы заставить Владимира Путина перейти к реальным мирным переговорам. По данным издания, президент США считает, что Кремль может пойти на реальные дипломатические шаги только при ощутимом давлении. В то же время, публичных заявлений Белого дома об изменении политики в отношении Украины не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров. Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливаться на нынешней линии фронта как предложения для старта переговоров.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о "необратимых последствиях" для Украины и усилили риторику атак по Крыму.