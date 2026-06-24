"Добро" від Трампа на удари вглиб РФ: Лавров відреагував на таємні поради Зеленському

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поставив під сумнів повідомлення медіа про те, що президент США Дональд Трамп підтримав посилення військового тиску України на Росію. За його словами, інформація про можливе схвалення ударів углиб російської території є "спробою видати бажане за дійсне".

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров під час форуму "Примаківські читання" відреагував на повідомлення ЗМІ, у яких вказувалося, що Трамп закликав Зеленського діяти агресивніше проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"Київська правда заявила, що після зустрічі в Евіані з Зеленським Трамп дав добро на посилення військових дій проти російської території, включаючи удари вглиб. Анонімне джерело. Я не думаю, що це відбиває дійсність. Це швидше спроба видавати бажане за дійсність", — сказав Лавров.

Нагадаємо, що раніше Kyiv Independent повідомив, що Трамп у приватній розмові з Зеленським нібито порадив Україні діяти "сміливіше", аби змусити Володимира Путіна перейти до реальних мирних переговорів. За даними видання, президент США вважає, що Кремль може піти на реальні дипломатичні кроки лише за умов відчутного тиску. Водночас публічних заяв Білого дому про зміну політики щодо України не було.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія виставила Україні новий ультиматум для початку мирних переговорів. Сергій Лавров заявив, що Росія не зупинятиметься на нинішній лінії фронту, як пропозиції для старту перемовин.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі заявили про "незворотні наслідки" для України та посилили риторику щодо атак по Криму.