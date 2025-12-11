Добровольцев не хватает: в США рассказали, кого Кремль готов привлекать для войны с Украиной

Путинский режим может начать скрытую мобилизацию резервистов на фоне истощения добровольческого ресурса для участия в войне против Украины. Это создает новые политические и военные риски для Кремля. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на фоне исчерпания ресурса добровольцев для войны против Украины Россия, вероятно, готовит тайную мобилизацию резервистов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что новый указ российского лидера от 8 декабря позволяет призывать неопределенное количество резервистов на обязательную службу и прохождение военных сборов в 2026 году.

Документ, подписанный 8 декабря, не ограничивает использование неактивных резервистов в боевых операциях. Это дает возможность Кремлю привлекать стратегический резерв для выполнения различных задач во время или после прохождения сборов.

При этом масштабы открытой мобилизации пока остаются под вопросом, и аналитики считают, что скорее всего будет использоваться постепенный набор резервистов на постоянной основе.

Эксперты отмечают, призыв резервистов позволит формировать войска с меньшими затратами и частично демобилизовать мобилизованных в 2022 году военнослужащих. Однако такой подход создает новые политические риски для российской власти, так как скрытая мобилизация может вызвать недовольство среди населения и осложнить внутреннюю ситуацию в стране.

Аналитики акцентируют, что указ создает механизмы для тайного привлечения резервистов, не делая процесс публичным.

При этом использование неактивных резервистов может расширять возможности Кремля в военной сфере, но одновременно усиливает вероятность политической нестабильности внутри страны.

