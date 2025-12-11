logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Добровольців не вистачає: у США розповіли, кого Кремль готовий залучати до війни з Україною
commentss НОВИНИ Всі новини

Добровольців не вистачає: у США розповіли, кого Кремль готовий залучати до війни з Україною

У ISW вважають, що Кремль готовий залучати неактивний резерв для війни з Україною

11 грудня 2025, 07:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путінський режим може розпочати приховану мобілізацію резервістів на тлі виснаження добровольчого ресурсу для участі у війні проти України. Це створює нові політичні та військові ризики для Кремля. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Добровольців не вистачає: у США розповіли, кого Кремль готовий залучати до війни з Україною

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що на тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дозволяє закликати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.

Документ, підписаний 8 грудня, не обмежує використання неактивних резервістів у бойових операціях. Це дозволяє Кремлю залучати стратегічний резерв для виконання різних завдань під час або після проходження зборів.

При цьому масштаби відкритої мобілізації поки що залишаються під питанням, і аналітики вважають, що швидше за все використовуватиметься поступовий набір резервістів на постійній основі.

Експерти зазначають, заклик резервістів дозволить формувати війська з меншими витратами та частково демобілізувати мобілізованих у 2022 році військовослужбовців. Однак такий підхід створює нові політичні ризики для російської влади, оскільки прихована мобілізація може спричинити невдоволення серед населення та ускладнити внутрішню ситуацію в країні.

Аналітики наголошують, що указ створює механізми для таємного залучення резервістів, не роблячи процес публічним.

При цьому використання неактивних резервістів може розширювати можливості Кремля у військовій сфері, але одночасно посилює ймовірність політичної нестабільності у країні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про що говорить новий указ Путіна: чи справді в РФ починається нова хвиля мобілізації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-9-2025/
Теги:

Новини

Всі новини