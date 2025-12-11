Добровольців не вистачає: у США розповіли, кого Кремль готовий залучати до війни з Україною

Путінський режим може розпочати приховану мобілізацію резервістів на тлі виснаження добровольчого ресурсу для участі у війні проти України. Це створює нові політичні та військові ризики для Кремля. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що на тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дозволяє закликати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.

Документ, підписаний 8 грудня, не обмежує використання неактивних резервістів у бойових операціях. Це дозволяє Кремлю залучати стратегічний резерв для виконання різних завдань під час або після проходження зборів.

При цьому масштаби відкритої мобілізації поки що залишаються під питанням, і аналітики вважають, що швидше за все використовуватиметься поступовий набір резервістів на постійній основі.

Експерти зазначають, заклик резервістів дозволить формувати війська з меншими витратами та частково демобілізувати мобілізованих у 2022 році військовослужбовців. Однак такий підхід створює нові політичні ризики для російської влади, оскільки прихована мобілізація може спричинити невдоволення серед населення та ускладнити внутрішню ситуацію в країні.

Аналітики наголошують, що указ створює механізми для таємного залучення резервістів, не роблячи процес публічним.

При цьому використання неактивних резервістів може розширювати можливості Кремля у військовій сфері, але одночасно посилює ймовірність політичної нестабільності у країні.

