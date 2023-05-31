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Дочь главного кремлевского пропагандиста открыто выступила против войны

Екатерина Соловьева теперь закрыла все аккаунты в социальных сетях

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Дочь Владимира Соловьева , который является главным российским пропагандистом, ненавидящим Украину и выступающим за продолжение убийств мирных украинцев, Екатерина, открыто осуждает нападение России на Украину.

Дочь главного кремлевского пропагандиста открыто выступила против войны

Пропагандист Соловьев (фото из открытых источников)

Как информирует издание "Верстка", 32-летняя дочь Соловьева от второго брака, уроженка Соединенных Штатов Екатерина начала открыто критиковать военное вторжение и власть, распространяет призывы о помощи Украине, танцует на бурлеск-сцене и проживает в российской столице.


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После того как РФ напала на Украину, дочь Соловьева на английском языке подготовила для своего tik-tok два антивоенных видеоролика. Россиянка на камеру рассказывает, что в России и запрещено "называть войну войной" и введена военная цензура.

В первом ролике Катя осуждает то, что делает российская власть и говорит: "Я ни в коем виде не оправдываю то, что делает это государство". В другом видео молодая россиянка просит собственных англоязычных подписчиков не отождествлять Россию с нынешним президентом. "Я хочу, чтобы вы знали, Россия — это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются", — утверждает Екатерина.

Известно, что дочь пропагандиста играет басисткой в группе, работает режиссером в одном из московских театров. О себе говорит, что она артистка. Сейчас все страницы в социальных сетях молодой россиянки закрыты, а твиты удалены.

До этого, в своих постах Екатерина благодарила отца за чувство отцовства и признавалась ему в любви. "Корреспондент издания несколько раз переписывалась с Екатериной Соловьевой. Режиссер отказалась комментировать свои отношения с отцом и творческую деятельность, сказав, что переживает за безопасность участников своих проектов", — утверждает издание.

"Первоначальной ценностью для меня в данном случае является безопасность моих коллег, которые и так постоянно сталкиваются с несправедливостью и узколобостью. Мне нечего скрывать, но говорить сейчас о моем отце значит подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег", — ответила Екатерина.

"Верстка" обратилась к Владимиру Соловьеву, чтобы он рассказал, не бывают ли в семье конфликты по поводу антивоенной позиции его дочери. Телеведущий ознакомился с сообщением, но ответа не дал", — утверждают представители издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского.



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