Дочь главного кремлевского пропагандиста открыто выступила против войны

Дочь Владимира Соловьева , который является главным российским пропагандистом, ненавидящим Украину и выступающим за продолжение убийств мирных украинцев, Екатерина, открыто осуждает нападение России на Украину.

Пропагандист Соловьев (фото из открытых источников)

Как информирует издание "Верстка", 32-летняя дочь Соловьева от второго брака, уроженка Соединенных Штатов Екатерина начала открыто критиковать военное вторжение и власть, распространяет призывы о помощи Украине, танцует на бурлеск-сцене и проживает в российской столице.

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После того как РФ напала на Украину, дочь Соловьева на английском языке подготовила для своего tik-tok два антивоенных видеоролика. Россиянка на камеру рассказывает, что в России и запрещено "называть войну войной" и введена военная цензура.

В первом ролике Катя осуждает то, что делает российская власть и говорит: "Я ни в коем виде не оправдываю то, что делает это государство". В другом видео молодая россиянка просит собственных англоязычных подписчиков не отождествлять Россию с нынешним президентом. "Я хочу, чтобы вы знали, Россия — это не Путин. И не позволяйте ненависти победить, потому что именно этого они добиваются", — утверждает Екатерина.

Известно, что дочь пропагандиста играет басисткой в группе, работает режиссером в одном из московских театров. О себе говорит, что она артистка. Сейчас все страницы в социальных сетях молодой россиянки закрыты, а твиты удалены.

До этого, в своих постах Екатерина благодарила отца за чувство отцовства и признавалась ему в любви. "Корреспондент издания несколько раз переписывалась с Екатериной Соловьевой. Режиссер отказалась комментировать свои отношения с отцом и творческую деятельность, сказав, что переживает за безопасность участников своих проектов", — утверждает издание.

"Первоначальной ценностью для меня в данном случае является безопасность моих коллег, которые и так постоянно сталкиваются с несправедливостью и узколобостью. Мне нечего скрывать, но говорить сейчас о моем отце значит подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег", — ответила Екатерина.

"Верстка" обратилась к Владимиру Соловьеву, чтобы он рассказал, не бывают ли в семье конфликты по поводу антивоенной позиции его дочери. Телеведущий ознакомился с сообщением, но ответа не дал", — утверждают представители издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского.