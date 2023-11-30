Дочь Путина получила особую миссию: чем будет заниматься

Дочь Путина Катерина Тихонова. Фото из открытых источников

Россия хочет усилить связи со странами Африки из-за санкций Запада. Как следствие, младшая дочь Путина – Катерина Тихонова будет расширять влияние Кремля на африканские страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Кремль пригласил из 30 стран Африки чиновников в Москву, чтобы встретиться с российскими инвесторами, ИТ-специалистами, занимающимися цифровыми услугами. Весь проект поддерживается центром "Иннопрактика", генеральным директором которого является дочь Путина – Катерина Тихонова.

Расширение приоритетов и углубление сотрудничества Кремля со странами Африки связано с попытками Путина усилить свое влияние на страны глобального Юга и избежать санкций Европы и США из-за начавшейся войны в Украине. Издание Bloomberg указывает, что Россия может получить большое преимущество на африканском континенте по сравнению с США, ЕС и Китаем, через свои цифровые продукты, в частности кибербезопасности, государственных услуг и электронного голосования.

Сам Путин открыто не признает 37-летнюю Катерину Тихонову своей дочерью. Но вместе с ее старшей сестрой 38-летней Марией Воронцовой тщательно скрывает их жизнь. США и другие союзники ввели санкции против обеих дочерей Путина, программы которых поддерживают разные государственные направления Кремля, в том числе и оборонная промышленность России.

Следует отметить, что в совет "Иннопрактики" Катерины Тихоновой входят многие влиятельные сторонники Путина: глава банка ВТБ Андрей Костин, директор "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин и другие.

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