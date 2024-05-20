Украинцу, который учился в Московском государственном университете и поддерживал ВСУ, удалось уехать из России. Помогала ему как одна из дочерей Путина.

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает российское издание "Мезуда". Речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после того, как началось полномасштабное вторжение, не совершал тайны, что поддерживал ВСУ и Украину. Об этом он постоянно писал в соцсети.

В апреле Гулька по доносам других студентов трижды арестовывали за его посты, далее в мае украинец отчислился из МГУ и имел возможность беспрепятственно улететь из России. Может, сообщает "Медуза", опираясь на собственные источники, уголовное дело против него не возбудили по той причине, что знакомые студента просили вмешаться в ситуацию Марию Воронцову — заместителя декана факультета фундаментальной медицины и дочь Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина отправила певца-патриота в колонию . Известный в России исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), часто участвующий в пропагандистских концертах, цель которых – поддержка войны в Украине, побывал с выступлением в женской исправительно-трудовой колонии. Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", певец-фаворит террориста Путина поехал туда, выполняя указание дочери президента Екатерины Тихоновой.

Сообщают, что эта российская знаменитость не проявляла особого восторга от идеи праздновать 8 марта в женской колонии, но, как говорят информаторы пропагандистов, особого выбора у него не было. К тому же путиниста там подвело самочувствие. Он почувствовал себя плохо.