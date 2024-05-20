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Дочь Путина помогла бежать из РФ украинцу, поддерживавшему ВСУ: что известно

Украинца задерживали спецслужбы РФ из-за доносов

20 мая 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинцу, который учился в Московском государственном университете и поддерживал ВСУ, удалось уехать из России. Помогала ему как одна из дочерей Путина.

Дочь Путина помогла бежать из РФ украинцу, поддерживавшему ВСУ: что известно

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает российское издание "Мезуда". Речь идет об украинце Сергее Гулько. Он учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины, а после того, как началось полномасштабное вторжение, не совершал тайны, что поддерживал ВСУ и Украину. Об этом он постоянно писал в соцсети.

В апреле Гулька по доносам других студентов трижды арестовывали за его посты, далее в мае украинец отчислился из МГУ и имел возможность беспрепятственно улететь из России. Может, сообщает "Медуза", опираясь на собственные источники, уголовное дело против него не возбудили по той причине, что знакомые студента просили вмешаться в ситуацию Марию Воронцову — заместителя декана факультета фундаментальной медицины и дочь Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина отправила певца-патриота в колонию . Известный в России исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), часто участвующий в пропагандистских концертах, цель которых – поддержка войны в Украине, побывал с выступлением в женской исправительно-трудовой колонии. Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", певец-фаворит террориста Путина поехал туда, выполняя указание дочери президента Екатерины Тихоновой.

Сообщают, что эта российская знаменитость не проявляла особого восторга от идеи праздновать 8 марта в женской колонии, но, как говорят информаторы пропагандистов, особого выбора у него не было. К тому же путиниста там подвело самочувствие. Он почувствовал себя плохо.



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Источник: https://world.comments.ua/ua/news/russia/stalo-pogano-donka-putina-vidpravila-spivaka-patriota-u-koloniyu-727463.html
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