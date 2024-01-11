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Дочь Путина сделала циничное заявление о ценности человеческой жизни

Мария Воронцова называет Россию человекоцентрическим обществом

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Старшая дочь хозяина Кремля Владимира Путина Мария Воронцова заявляет, что в России очень ценят человеческую жизнь. Но именно сейчас у российского войска каждый день есть большие потери на войне, которую начал "лидер" РФ.

Дочь Путина сделала циничное заявление о ценности человеческой жизни

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

Об этом Воронцова заявила, отвечая на вопрос Medtech.Mocsow, это проект московских властей. Она, будучи врачом-эндокринологом, размышляла о генеративной медицине, лечении с использованием стволовых клеток и, как она утверждает, некоторые технологии нужно использовать, несмотря на большие затраты, потому что "Россия — человекоцентрическое общество".

"Для нас ценность человеческой жизни является самой высокой ценностью. Россия — человекоцентрическое общество", — высказалась Мария Воронцова.

Далее, на протяжении большого интервью, дочь Путина рассказывала о достижениях мировой медицины и поделилась подробностями о своих литературных, музыкальных и спортивных интересах.

При этом The Moscow Times сообщает, что Путин никогда не признавался публично, что Воронцова является его дочерью, как и ее младшая сестра Екатерина Тихонова. До прихода в Кремль держал подробности их жизни под самым строгим секретом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина публикуется в западных журналах . Дочь хозяина Кремля Мария Воронцова продолжает публиковать свои статьи в американских и швейцарских научных изданиях. Санкции Запада этому сотрудничеству никак не мешают, информируют представители российского оппозиционного проекта "Можем объяснить".

Дочь Путина является кандидатом медицинских наук и эндокринологом. Представители СМИ обнаружили на сайте МГУ ссылку на ее работы в зарубежных журналах.
 



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