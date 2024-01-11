Старшая дочь хозяина Кремля Владимира Путина Мария Воронцова заявляет, что в России очень ценят человеческую жизнь. Но именно сейчас у российского войска каждый день есть большие потери на войне, которую начал "лидер" РФ.

Мария Воронцова (фото из открытых источников)

Об этом Воронцова заявила, отвечая на вопрос Medtech.Mocsow, это проект московских властей. Она, будучи врачом-эндокринологом, размышляла о генеративной медицине, лечении с использованием стволовых клеток и, как она утверждает, некоторые технологии нужно использовать, несмотря на большие затраты, потому что "Россия — человекоцентрическое общество".

"Для нас ценность человеческой жизни является самой высокой ценностью. Россия — человекоцентрическое общество", — высказалась Мария Воронцова.

Далее, на протяжении большого интервью, дочь Путина рассказывала о достижениях мировой медицины и поделилась подробностями о своих литературных, музыкальных и спортивных интересах.

При этом The Moscow Times сообщает, что Путин никогда не признавался публично, что Воронцова является его дочерью, как и ее младшая сестра Екатерина Тихонова. До прихода в Кремль держал подробности их жизни под самым строгим секретом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь Путина публикуется в западных журналах . Дочь хозяина Кремля Мария Воронцова продолжает публиковать свои статьи в американских и швейцарских научных изданиях. Санкции Запада этому сотрудничеству никак не мешают, информируют представители российского оппозиционного проекта "Можем объяснить".

Дочь Путина является кандидатом медицинских наук и эндокринологом. Представители СМИ обнаружили на сайте МГУ ссылку на ее работы в зарубежных журналах.

